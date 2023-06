Paris veut que des têtes sautent

Or, cetteapplication de N’Djamena n’a pas impressionné la France, qui a jugé toutes ces excuses “insuffisantes”, poursuit Tchad One. Le fait qu’en outre le colonel Kalimi Mahamat Touka, responsable de la base où les militaires français ont été arrêtés, a été kidnappé sans procès et que son adjoint a été radié des effectifs de l’armée n’ajoute rien dans ce repentir aux yeux de Paris, d’après les informations de Tchad One.