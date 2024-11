NIAMEY, 27 novembre (Xinhua) — Le gouverneur de la région d’Agadez (nord), le général Ibra Boulama Issa, a présidé mercredi la cérémonie officielle de reddition et de remise d’armes des combattants de deux groupes armés, à savoir le Front patriotique de libération (FPL) et le Mouvement pour la justice et la réhabilitation du Niger (MJRN), a rapporté l’armée dans son bulletin d’information.

Cette reddition concerne une centaine de combattants des deux mouvements armés et a été suivie par la remise officielle de leur matériel, composé d’un impressionnant arsenal de guerre et d’une quinzaine de véhicules au gouverneur de la région d’Agadez. Cet événement marque une étape importante dans le processus de réconciliation nationale en cours au Niger.

C’est “considérant les mesures sanitaires prises par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) et le gouvernement dans les domaines socio-politiques et économiques, visant à améliorer les conditions de vie des populations, à réduire les frais de consultation et de soins dans les établissements sanitaires publics, à diminuer le prix des hydrocarbures à la pompe et à faire baisser le prix de la tonne de ciment, entre autres, que la coalition de mouvements armés décide ce jour de mettre fin à la lutte armée qu’elle avait engagée et d’opter pour le dépôt des armes”, selon leur porte-parole Ibrahim Mahamat.

La coalition informe également l’opinion qu’elle “s’engage à œuvrer aux côtés de ses frères nigériens pour bâtir ensemble une nation souveraine et prospère, dans la paix et la sécurité”.

Cet acte hautement patriotique a été salué par le général Ibra Boulama Issa, qui a lancé un appel à tous les autres groupes pour suivre cet exemple. Fin

Source: https://french.news.cn/

