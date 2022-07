«La Russie appelle à l’élargissement du Conseil de sécurité de l’ONU sur la base d’un large consensus. Il faut augmenter la part proportionnelle des nations africaines, asiatiques et latino-américaines pour que le Conseil de sécurité des Nations unies puisse refléter les aspirations des peuples du monde entier et être un organe plus démocratique», a déclaré le 4 juillet en marge du 10e Forum mondial pour la paix l’ambassadeur de la Russie en Chine Andreï Denisov comme le rapporte l’agence TASS.

Le diplomate affirme à ce titre, que Moscou serait «ouvert» à ce que l’Inde et le Brésil obtiennent des sièges permanents.

Dans cette logique de nouvelle représentativité, le diplomate a précisé que Moscou n’était pas prêt à soutenir l’adhésion de pays tels que l’Allemagne et le Japon : «Nous ne voyons pas de valeur ajoutée à leur éventuelle adhésion. Compte tenu de l’équilibre actuel du Conseil – ou du déséquilibre, devrais-je dire – l’adhésion des deux candidats susmentionnés n’est pas de nature à le renforcer, mais plutôt à rendre le déséquilibre encore plus frappant. En revanche, nous sommes ouverts aux perspectives d’adhésion de l’Inde et du Brésil.»

«Nous n’avons cessé de demander que le Conseil de sécurité de l’ONU soit aussi représentatif que possible. Malgré toutes les difficultés, l’ONU reste une organisation unique. Nous espérons préserver et améliorer cette plateforme», a conclu Andreï Denisov.

Organisé depuis 2012 à l’université Tsinghua de Pékin, le Forum mondial pour la paix rassemble plus de 300 diplomates, fonctionnaires, chercheurs et experts, qui ont cette année échangé autour de la thématique «Préserver la stabilité internationale : points communs, complétude et coopération».

Source: https://french.almanar.com.lb/

Commentaires via Facebook :