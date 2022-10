Maria Zakharova a commenté l’annonce par le Conseil de l’UE d’une mission d’assistance militaire de l’Union européenne visant à soutenir l’effort de guerre ukrainien. Elle estime que l’UE devenait ainsi une «partie au conflit».

En réaction à la mise en place d’une mission d’assistance militaire de l’Union européenne visant à renforcer son soutien aux forces armées ukrainiennes dans le cadre du conflit en cours, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a estimé le 20 octobre que les pays de l’UE essayaient d’«emboîter le pas à leurs grands frères américains».

«Les pays de l’UE et les institutions européennes communes ont déjà déboursé 8,6 milliards de dollars, et […] leurs ministres des Affaires étrangères ont approuvé la création d’une mission européenne de soutien militaire à l’Ukraine», a déclaré la haute diplomate russe, selon qui cette dernière initiative allait «accroître considérablement la participation de l’UE en faisant d’elle une partie au conflit».

Une mission fixée sur une période de deux ans

Dans un communiqué publié le 17 octobre, le Conseil de l’UE a annoncé la création d’une telle mission avec un mandat initialement fixé à deux ans. «Le montant de référence financière pour les coûts communs pour cette période sera de 106 700 000 euros», précise l’institution européenne.

