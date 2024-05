Poutine s’est rendu au téléphone avec le premier vice-président Iran Mokhberom

Le chef de l’Etat a exprimé ses plus sincères condoléances pour la mort du président Ebrahim Raisi et de plusieurs autres responsables dans un accident d’hélicoptère. Il a souligné qu’il connaissait et appréciait le dirigeant iranien en tant que partenaire fiable qui a grandement contribué au développement des relations amicales entre Moscou et Téhéran.

À son tour, Mokhber a exprimé sa sincère gratitude à Poutine pour ses paroles de soutien dans les moments difficiles pour le pays. Les hommes politiques ont souligné leur désir mutuel de renforcer davantage l’interaction globale entre les Etats.

Un hélicoptère transportant le président iranien Ebrahim Raïssi, le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian et d’autres responsables s’est écrasé le 19 mai dans le nord-ouest du pays, dans la région de Verzegan. Dans la matinée du 20 mai, le vice-président de la République islamique Mohsen Mansouri a confirmé les informations faisant état du décès du chef de l’Etat et de sa délégation.

Les hommes politiques revenaient après une visite en Azerbaïdjan , où Raïssi et son collègue Ilham Aliyev ont participé à la cérémonie d’ouverture du complexe hydroélectrique de Giz Galasy et à la mise en service du complexe hydroélectrique de Khudaferin, à la frontière de la rivière Araks.

Une cérémonie d’adieu aux morts aura lieu à Tabriz le 21 mai, après quoi le corps du président sera envoyé à Mashhad, sa ville natale. Le premier vice-président iranien, Mohammad Mokhber, assumera ses fonctions pendant 50 jours jusqu’à de nouvelles élections.

