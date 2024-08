Près d’une centaine de morts dans les inondations au Niger

Au moins 94 personnes sont mortes dans des inondations dues aux fortes pluies qui s’abattent sur le Niger depuis juin, a annoncé vendredi le gouvernement nigérien.

Le bilan établi le 7 août dénombre 137.156 sinistrés, 93 blessés et 94 pertes en vies humaines, dont 44 par noyade et 50 dans des effondrements d’habitations, a précisé la ministre de l’Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, Aïssa Lawan Wandarma.

Jusqu’ici épargnée, la capitale Niamey est désormais touchée, avec au moins quatre décès et plusieurs blessés, selon le ministère de l’Intérieur.

L’ensemble des huit régions du pays est maintenant affecté, particulièrement celles de Maradi (centre-sud), de Zinder (centre-est) et de Tahoua (ouest).

La ministre a également dit craindre “une pénurie d’eau potable” dans les zones les plus durement touchées et la propagation de maladies comme “le paludisme, la bilharziose et le choléra”.

Les services de la météorologie nationale annoncent de fortes précipitations en août, le “mois le plus pluvieux” au Niger.

La saison des pluies s’étend de juin à septembre et fait régulièrement des morts au Niger. Elle avait été particulièrement meurtrière en 2022, avec 195 morts et 400.000 sinistrés.

Source: https://fr.sputniknews.africa/

