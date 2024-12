Des rumeurs prêtent des intentions présidentielles au patron de X, surnommé « Président Musk ». Donald Trump a répondu et coupé court à ces allégations, dimanche 22 décembre, lors d’un meeting en Arizona.

Diviser pour mieux régner. L’adage est connu, mais Donald Trump n’a pas laissé le doute s’installer. Lors d’un meeting à Phoenix en Arizona, dimanche 22 décembre, le futur président des États-Unis a balayé les rumeurs qui prêtent des intentions présidentielles à Elon Musk.

« Non, il ne sera pas le président, je peux vous le dire. Et je suis serein, vous savez pourquoi ? Parce qu’il n’est pas né dans ce pays », a commenté le républicain à propos du patron de Tesla et SpaceX, né en Afrique du Sud et naturalisé américain.

L’article II de la Constitution des États-Unis prévoit en effet que seules les personnes nées avec la nationalité américaine peuvent se présenter à l’élection présidentielle.

Elon Musk, un homme « intelligent »

« J’aime être accompagné de gens intelligents », a développé Donald Trump, assurant qu’Elon Musk n’était pas en train de « récupérer la présidence ». Une réponse aux critiques venues du côté démocrate, qui dépeignent l’homme le plus riche du monde en « président Musk » ces derniers jours en raison de ses nombreuses prises de parole politiques.

Elon Musk avait notamment partagé son opposition ferme au projet de budget négocié entre les républicains et les démocrates, texte finalement non adopté.

Afin de faire taire les rumeurs, le patron de Tesla et de X a repartagé les propos du président élu Donald Trump avec ce commentaire : « Donald Trump est génial ! »

Source: https://www.lejdd.fr/

Commentaires via Facebook :