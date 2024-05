Présidentielle au Tchad: ce que l’on sait du scrutin qui mettra un terme à trois ans de transition

Les candidatures sont déposées auprès du Conseil constitutionnel 50 jours au moins et soixante jours au plus avant le premier tour du scrutin.

Le corps électoral est constitué de citoyens tchadiens des deux sexes, en capacité d’agir et âgés de 18 ans ou plus. L’électeur doit jouir de ses droits civils et politiques et être inscrit sur la liste électorale.