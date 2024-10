Rabat Capitale mondiale du livre 2026: une distinction qui consacre l’engagement du Maroc en faveur de la culture et de la démocratisation du savoir

La désignation par l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) de Rabat “Capitale mondiale du livre” pour l’année 2026 vient consacrer l’engagement du Maroc en faveur de la promotion de la culture et de la démocratisation du savoir, conformément aux Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le Glorifie.

“Ville lumière, Capitale marocaine de la Culture, Rabat ajoutera à son palmarès de reconnaissances mondiales et régionales le titre de Capitale mondiale du livre”, se félicite le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication dans un communiqué, soulignant que cette désignation sera l’occasion de prôner une prise de conscience collective de l’importance du livre et de la lecture.

Elle permettra par ailleurs de renforcer la synergie entre les instances publiques et les différentes composantes de la société civile afin de construire une société de lecteurs, inclusive et équitable, notamment parmi la jeunesse, poursuit la même source, ajoutant que ce choix stratégique est “une opportunité pour présenter la richesse de notre patrimoine culturel et pour organiser des événements innovants qui favoriseront le dialogue interculturel à travers le langage universel du livre”.

Durant une année, la littéraire marocaine sera mise en valeur sous toutes ses formes : écriture, ateliers, débats, formations, salons expositions. Afin de pérenniser la vocation de la ville de Rabat comme capitale du livre et de la lecture, de nouveaux projets à caractère permanent seront mis en œuvre, notamment à travers la mise en place de nouveaux espaces de création pour pérenniser cette consécration.

A travers ce programme d’activités riche et diversifié, Rabat capitale mondiale du livre visera à consolider la place du Livre en tant que pilier des industries culturelles et créatives et à reconnaitre la lecture comme une des clés de réussite du Nouveau modèle de développement, tout en mettant en avant la diversité culturelle de notre pays, conclut le communiqué.

