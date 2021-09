République de Guinée : R-P-G Arc-en-ciel exige la libération sans condition du Président Condé

Après le coup d’Etat contre le Président Alpha Condé, le Bureau fédéral du Mali-Burkina Faso-Niger de l’ancien parti présidentiel monte au créneau. Il condamne le coup d’Etat et exige la libération sans condition du Président déchu.

Pendant que plusieurs structures du R-P-G Arc-En Ciel font allégeance à la junte, son bureau fédéral Mali-Burkina-Niger se montre cohérent en affichant sa loyauté et son soutien au Président Condé. Il l’a fait savoir à travers un communiqué dont notre rédaction a reçu copie.

l’une des rares structures aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’international à condamner ce putsch et à manifester publiquement son soutien au Président déchu, le bureau fédéral du Mali-Burkina6niger entend s’assumer à travers le présent communiqué dont nous vous livrons sa quintessence.

« NOUS militants et sympathisants du RPG Arc-en-ciel du Mali-Burkina

Faso et du Niger avons appris depuis le 05 septembre 2021, la chute de notre Champion, notre Idole, l’éclairé très respectueux Président de la République suite à une haute trahison des personnes qu’il a entretenu Pendant des années. Cette journée noue est certes historique, mais aussi douloureuse pour peuple de Guinée. Notre leader bien aimé, le professeur Alpha CONDÉ, le patriote, le panafricain, qui n’a cessé d’être la cible de la France colonialiste depuis 2010 est sur le point d’être sa victime Et il est victime de son idéologie qu’il a toujours voulu pour l’émergence d’une Guinée unie et prospère.

En effet, nous les militants et sympathisants du parti au Mali-Burkina Faso-Niger condamnons avec force ce coup d’état lâche et barbare, orchestré par les impérialistes occidentaux à travers les cadres corrompus et les militants lâches sans dignité.

Nous exigeons la libération immédiate sans condition de notre éclairé et le très respectueux président, le professeur Alpha CONDÉ

Nous demandons à tous lès militants et sympathisants du parti de se lever sur les remparts afin de défendre les acquis du professeur Alpha CONDE car si ses valeurs tombent, c’est la Guinée qui tombe.

Nos gigantesques progrès dans les domaines sociaux- sanitaires, miniers et portuaires etc. Et leurs retombées compromises nos magnifiques projets, nos belles perspectives suspendues est ce que cela est normal ? Non

Alors, la question est Pourquoi ce coup d’Etat ?

Cher militants et sympathisants à travers le monde entier c’est maintenant ou jamais que le professeur Alpha Condé, notre champion a besoin de notre soutien a tout prix

Montrons à l’opinion nationale et internationale que notre président n’est pas isolé comme le dise certains médias corrompus.

Le professeur Alpha CONDE ne peut avoir fait tous ces efforts pour rien. Militants et militantes restez debout sur les remparts

Vive le RPG ARC-EN —CIEL Vive le Président Alpha CONDE Que le tout puissant ALLAH veuille sur le président Alpha CONDE Que Dieu sauve la Guinée »

Madou COULOU

Commentaires via Facebook :