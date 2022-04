Invitée au micro de BFMTV ce lundi matin, Ségolène Royal a réitéré ses propos: “Ces candidats sont en-dessous de 5%, alors qu’on sentait une attente à une union des gauches. Ils n’ont pas été capables, à cause de leur égo, de leur manque de perspicacité”. Jadot, Roussel et Hidalgo “n’ont pas eu le sens de leur devoir, c’est-à-dire que quand on est candidat à une élection présidentielle pour un courant politique, on est au service de cette histoire. Ce n’est pas l’histoire qui est au service de votre petit égo.”