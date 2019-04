Le chef de l’Etat sénégalais Macky Sall, a renouvelé jeudi à Dakar son engagement à renforcer les moyens de force de défense et de sécurité de son pays, soulignant la nécessité de se préparer face à la montée de l’insécurité et du terrorisme en Afrique.

“Je suis rassuré par la cohérence de notre concept de défense, qui repose sur la globalité. Il n’est pas que militaire, il implique la coopération entre les unités et les différentes composantes de nos forces de défense et de sécurité. Je voudrais réitérer ma ferme volonté de poursuivre l’équipement et le relèvement du moral par la revalorisation des conditions”, a-t-il déclaré à l’issue du défilé marquant le 59è anniversaire de l’indépendance de la République du Sénégal. Il a félicité les responsables et acteurs de ce défilé remarquable, qui s’est déroulé en présence des présidents du Liberia George Weah, de la Gambie Adama Barrow, de Madagascar Andry Rajoelina, du vice-président de la Sierra Lionne, qui en étaient les invités d’honneur.

Macky Sall a salué la présence de ses hôtes, soulignant que c’est “un signe renouvelé des idéologies partagées” par leurs pays.

Selon la direction des relations publiques de l’armée sénégalaise, 5850 personnes dont 1875 civiles ont pris part au défilé, qui s’est déroulé à Dakar sur le Boulevard du centenaire. Cette année l’évènement est placé sous le thème “les forces de défense et de sécurité dans l’éducation, à la citoyenneté et à l’unité nationale”.

Des défilés civils et militaires ainsi que d’autres cérémonies officielles se sont également déroulées dans toutes les capitales régionales du pays en présence des responsables de l’administration locale. La célébration de la fête de l’indépendance est survenue deux jours après la prestation du serment du président Macky Sall, réélu le 24 février dernier pour un second quinquennat.

Aminata Yattara

Correspondante à Dakar

