Tchad : le président Mahamat Idriss Déby Itno élevé à la Dignité de Maréchal

Mahamat Idriss Déby Itno devient ainsi le deuxième Maréchal dans l’histoire politique du Tchad, après son défunt père Idriss Déby Itno.

Une deuxième dans l’histoire politique du Tchad. Les conseillers nationaux ont adopté à une large majorité le projet de Résolution portant élévation du Président de la République Mahamat Idriss Déby Itno à la Dignité de Maréchal.

Le Général d’Armée, Mahamat Idriss Déby Itno, fils du défunt président Idriss Déby Itno, devient ainsi la personnalité tchadienne à porter le titre de Maréchal du Tchad. La première à le porter était Idriss Déby Itno, tué en avril 2021 au cours d’un accrochage avec les rebelles, soit moins d’un après son élévation.

Une reconnaissance des faits d’arme

Dans l’exposé des motifs, le Conseil national de transition fait valoir les faits d’arme du Chef de l’Etat, depuis son engagement dans l’armée jusqu’à son accession à la Présidence de la République en avril 2021.

Sorti de l’Ecole des Officiers du Groupement des Ecoles Militaires Interarmées (GEMIA) avec le grade de Sous-Lieutenant, MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO a été promu en 2006, au grade de Commandant. Elevé au grade de Général de Brigade en 2009, puis Général de Corps d’Armée en octobre 2018, Mahamat Idriss Déby Itno est devenu Général d’Armée le 1er décembre 2021, huit mois après sa désignation comme président de transition.

Elu Président de la République le 06 mai 2024 au suffrage universel direct par le peuple tchadien, le Général Mahamat Idriss Déby Itno a conduit une transition exemplaire, s’est félicité le Conseil national de transition. En octobre 2024, à l’exemple de son défunt père, le Président Mahamat Idriss Déby Itno a dirigé personnellement l’opération « Haskanite » lancée pour éradiquer les groupes terroristes qui écument la région du lac Tchad.

« A cet égard, le Général d’Armée MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO mérite bien cette distinction (Maréchal du Tchad) », a écrit le Conseil national de transition. L’institution cite l’article 13 de l’Ordonnance n°002/PT/2023 du 13 janvier 2023 portant Statut général des Militaires des Forces de Défense et de Sécurité pour justifier sa décision.

« L’élévation à la dignité de Maréchal accordée à ce grand soldat vise à récompenser ses mérites militaires, son courage, son professionnalisme et son engagement au sein des Forces de Défense et Sécurité. Et surtout, l’esprit de corps et l’intégration des valeurs essentielles telles que la loyauté, le dévouement et le respect des missions de sécurité nationale », argumente la représentation nationale.

Source: https://fr.apanews.net/

