Tchad: l’opposition appelle à manifester, des troubles à Ndjamena et en province

À la mi-journée, des interventions étaient encore en cours, par exemple au quartier Moursal, dans le 6e arrondissement, où des pneus brulaient dans chaque ruelle, et où des tirs raisonnaient encore. Le calme était revenu dans le reste de la capitale alors que les traces des affrontements étaient encore visibles. Il y aurait une vingtaine de blessés par balle selon une source hospitalière. Parmi ces blessés, il y a le rappeur Ray’s Kim. Avec la coordination des actions citoyennes, c’est l’un des initiateurs de ces marches. Il a reçu quelques soins d’urgence à l’hopital et il est reparti pour des raisons de sécurité, signale l’un de ses amis. Les organisations de défense des droits humains dénoncent de nombreuses arrestations.

Des manifestations de Moundou à Sarh

En dehors de Ndjamena, on a surtout manifesté dans le sud du pays. À Moundou la capitale économique du pays, une centaine de jeunes se sont déployés par petits groupes sur l’axe qui relie l’aéroport au centre-ville de la capitale du Logone Occidental, dès l’aube. Ils ont érigé des barricades et brûlé des pneus avant d’être dispersés par les forces de l’ordre qui ont tiré des gaz lacrymogènes et à balles réelles, selon les organisateurs et la société civile. En plus du jeune tué à Moundou, les organisateurs de la mobilisation parlent de plusieurs autres blessés et d’une dizaine d’arrestations.

