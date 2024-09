Toast de S.E. Xi Jinping, Président de la République populaire de Chine, au banquet d’accueil du Sommet de Beijing 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine

Excellence Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye,

Distingués Collègues et vos conjoints,

amis et distingués invités,

Bonne soirée!

C’est un grand plaisir pour moi de vous rencontrer ici à la veille du Sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC). Au nom du gouvernement et du peuple chinois, et en mon nom et au nom de mon épouse, je vous souhaite à tous une chaleureuse bienvenue.

Pour citer un poème chinois : « Les vrais amis se sentent toujours proches les uns des autres, quelle que soit la distance qui les sépare. » Je me suis rendu dix fois en Afrique et j’ai accueilli de nombreux dirigeants africains en Chine. Toutes nos rencontres ont été cordiales et réconfortantes. Elles ont renforcé ma conviction que la communauté de destin Chine-Afrique repose sur des fondations solides, a bénéficié d’un bon départ et jouit de vastes perspectives. Elle constitue un exemple exemplaire de construction d’une communauté de destin pour l’humanité.

La communauté de destin sino-africaine est profondément enracinée dans notre amitié traditionnelle. Depuis le milieu du XXe siècle, nous avons lutté côte à côte contre l’impérialisme, le colonialisme et l’hégémonisme, et avons avancé main dans la main sur la voie du développement, de la revitalisation et de la modernisation. L’amitié sino-africaine reste solide et se renforce au fil des générations, quelles que soient les évolutions du monde.

La communauté de destin Chine-Afrique se développe grâce à la force de la coopération mutuellement bénéfique. Il y a 24 ans, le FCSA est né à l’aube d’un nouveau siècle. Grâce à cette plate-forme de coopération clé, nous avons construit ensemble des routes, des voies ferrées, des écoles, des hôpitaux, des parcs industriels et des zones économiques spéciales. Ces projets ont changé la vie et le destin de nombreuses personnes.

La communauté de destin Chine-Afrique évolue au rythme de son époque. Depuis la 8e Conférence ministérielle du FCSA de Dakar en 2021, nous avons travaillé ensemble pour mettre en œuvre pleinement les neuf programmes et concrétiser les autres résultats de la réunion. Nous avons fait front commun face à la pandémie de COVID-19. Nous avons maintenu une coopération et une coordination étroites sur les grandes questions internationales et régionales. Ensemble, nous avons fait entendre la voix des pays du Sud.

Chers amis et distingués invités,

Nous, les êtres humains, rêvons d’une communauté de destin, et la modernisation est ce qu’il faut pour concrétiser ce rêve. La Chine et l’Afrique ont été et restent des pionniers dans la construction de cette communauté, et nous resterons à l’avant-garde de la modernisation. Je suis convaincu que tant que les 2,8 milliards de Chinois et d’Africains seront unis autour de cet objectif commun, nous accomplirons ensemble de nouveaux et plus grands exploits sur la voie de la modernisation, nous serons le fer de lance de la modernisation des pays du Sud et nous apporterons de plus grandes contributions à une communauté de destin pour l’humanité.

Maintenant, je voudrais proposer un toast ;

À la prospérité de la Chine et des pays africains et au bien-être de nos peuples ;

À l’amitié éternelle entre les peuples chinois et africain ;

Au succès du Sommet ; et

À la santé de tous nos distingués invités et de vos familles.

Acclamations!

Pékin, le 4 septembre 2024

Source: https://www.fmprc.gov.cn/

