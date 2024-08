Trump espère bien s’entendre avec Poutine s’il remporte les prochaines élections présidentielles américaines

« Je m’entendais très bien avec Poutine et il me respectait », a déclaré le candidat républicain à la présidentielle américaine

NEW YORK, 13 août. /TASS/. Le candidat républicain à la présidentielle américaine Donald Trump a déclaré qu’il espérait s’entendre à nouveau avec le président russe Vladimir Poutine s’il remportait la prochaine élection présidentielle.

« Je m’entendais très bien avec Poutine, et il me respectait », a déclaré Trump dans une interview avec l’entrepreneur milliardaire Elon Musk diffusée sur la plateforme de médias sociaux X, ajoutant qu’il espérait qu’ils s’entendraient à nouveau bien.

L’homme politique a également affirmé que les conflits en Ukraine et dans la bande de Gaza n’auraient pas eu lieu s’il était encore président.

L’élection présidentielle américaine est prévue pour le 5 novembre. Le président sortant Joe Biden était censé représenter les démocrates à cette élection, mais il a décidé de se retirer de la course après que son parti lui ait demandé de se retirer de la course à la suite de sa piètre performance lors d’un débat en juin avec son prédécesseur, le républicain Donald Trump. Le 21 juillet, Biden a annoncé sa décision de mettre fin à sa campagne de réélection et de soutenir Kamala Harris pour le remplacer. Deux jours plus tôt, les délégués de la Convention nationale républicaine avaient désigné Trump et le sénateur de l’Ohio James David Vance comme candidats du parti républicain aux postes de président et de vice-président.

Source: tass.com/

