Trump gèle VOA et d’autres médias financés par les Etats-Unis

WASHINGTON, 15 mars (Xinhua) — Des centaines d’employés chez Voice of America (VOA), Radio Free Asia, Radio Free Europe et d’autres organes de presse ont reçu un e-mail selon lequel ils seront interdits d’accès à leurs bureaux et devront rendre leurs cartes de presse et leur matériel, ont rapporté samedi les médias locaux.

Ces réductions font suite à un décret signé vendredi par le président américain Donald Trump, qui a ajouté l’agence gouvernementale chapeautant ces médias USAGM à la liste des éléments de la bureaucratie fédérale “inutile”.

L’USAGM, l’agence mère de VOA, emploie environ 3.500 personnes et dispose d’un budget de 886 millions de dollars pour 2024, selon son dernier rapport au Congrès.

L’agence a rompu tous les contrats des radiodiffuseurs internationaux privés qu’elle finance, y compris Radio Free Europe et Radio Free Asia, ont rapporté les médias locaux.

Le directeur de VOA, Michael Abramowitz a fait savoir sur les réseaux sociaux que la quasi-totalité de son équipe de 1.300 journalistes, producteurs et assistants avait été mise en congé administratif.

La Maison Blanche a indiqué que ces réductions assureraient que “les contribuables ne seront plus à la merci de la propagande radicale”.

Cette décision devrait être contestée, car c’est le Congrès, et non le président, qui détient le pouvoir constitutionnel du portefeuille, selon les médias. Fin

Source: https://french.news.cn/

