Trump réélu : des dirigeants africains expriment leurs attentes

Le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis a provoqué un élan de félicitations et d’optimisme en Afrique. Plusieurs dirigeants et personnalités africaines ont exprimé leur espoir de renforcer les relations bilatérales avec Washington, en particulier dans les domaines du commerce et de la sécurité.

Le 6 novembre 2024, la présidence nigériane a publié un communiqué dans lequel le président Bola Tinubu a adressé ses félicitations à Donald Trump. Dans la déclaration reçue à APA, Tinubu a souligné que cette réélection marquait une opportunité de renforcer la coopération entre Abuja et Washington, notamment pour favoriser le développement économique et relever les défis mondiaux. Il a également exprimé sa confiance en la capacité de Trump à contribuer à un monde plus stable et prospère, tout en saluant le processus électoral américain comme un exemple de démocratie. Tinubu a insisté sur l’importance de construire des partenariats « sincères, bénéfiques et réciproques » entre les États-Unis et le Nigéria.

De son côté, le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a exprimé son enthousiasme pour une collaboration renforcée avec les États-Unis sous le second mandat de Trump. Sur les réseaux sociaux, il a partagé son désir de travailler étroitement avec l’administration Trump pour consolider les relations bilatérales.

Le président togolais, Faure Gnassingbé, a également salué la réélection de Trump, la qualifiant de preuve de la confiance des électeurs américains en son leadership. Il a vu dans cette réélection l’opportunité d’approfondir le partenariat entre le Togo et les États-Unis, soulignant des valeurs communes telles que la paix, le progrès et le respect des droits humains.

Les réactions positives à la réélection de Trump se sont multipliées dans d’autres pays africains. Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, a exprimé son souhait de renforcer les liens avec les États-Unis, espérant que ce mandat soit porteur de paix et de progrès. De même, le Somaliland a adressé ses félicitations à Trump, soulignant le désir de renforcer les relations stratégiques avec Washington dans la quête de la paix et de la prospérité.

Le président zambien, Hakainde Hichilema, a également salué le choix du peuple américain, réaffirmant son intention de développer davantage les relations bilatérales entre la Zambie et les États-Unis.

Même des opposants politiques en Afrique se sont exprimés pour féliciter Trump, en insistant sur la valeur de l’alternance démocratique. L’opposant mozambicain Venancio Mondlane a salué le processus électoral américain comme un modèle, soulignant l’importance du respect de la volonté populaire.

Cependant, cette réélection ne fait pas l’unanimité, et certains analystes se montrent plus réservés. Dans une interview accordée à APA le jour du scrutin, le Dr Alioune Aboutalib Lô, chercheur au Centre AKEM d’Istanbul, a exprimé ses préoccupations quant aux conséquences possibles de la réélection de Trump pour les relations américano-africaines.

Selon lui, « une victoire de Trump pourrait avoir des conséquences notables, notamment en matière de commerce, de sécurité et de droits de l’homme. » Le Dr Lô a expliqué que Trump pourrait adopter une approche pragmatique mais plus distante, avec une coopération économique et sécuritaire limitée, tout en accordant moins d’attention aux questions de droits humains.

