INTERNATIONAL – Les réactions internationales ont été nombreuses depuis la joute verbale mémorable entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, vendredi 28 février dans le Bureau ovale de la Maison Blanche.

De Macron à Zelensky, la semaine qui a vu Trump stupéfier le monde sur l’Ukraine

Alors que presque toute l’Union européenne a aussitôt volé au secours du président ukrainien malmené par son homologue américain, la colauréate du prix Nobel de la paix 2022, l’Ukrainienne Oleksandra Matviitchouk, s’est attardée sur le grand vainqueur de ce dialogue avorté à Washington : le président russe.

« Je pense qu’hier soir, on a vu quelque chose d’historique. (…) (Mais) la chose risible, c’est que le seul bénéficiaire d’hier, c’est Poutine, et sans doute aussi son alliance : l’Iran, la Corée du Nord, la Chine », a commenté l’avocate et militante sur France Inter.

« Je sais que beaucoup de gens aux États-Unis soutiennent l’Ukraine, parce que nous nous battons pour quelque chose qui n’a pas de limites, qui n’a pas de frontières. On se bat pour la liberté. La liberté, c’est beaucoup plus important que la question de la nature des minerais », a ajouté Oleksandra Matviitchouk, faisant référence avec ce dernier point à l’accord sur les minerais ukrainiens qui devait être signé vendredi entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Après les échanges houleux dans le Bureau ovale, cette signature n’a pas eu lieu.

Altercation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky : "Le seul bénéficiaire est Poutine", estime l'avocate et militante ukrainienne Oleksandra Matviïtchouk, prix Nobel de la paix en 2022 #le69inter pic.twitter.com/oZEqVDNzrD — France Inter (@franceinter) March 1, 2025

La Russie estime que la visite de Zelensky a été un « échec complet »

Par ailleurs, le clash entre les présidents américain et ukrainien a naturellement fait le bonheur de la Russie. La visite de vendredi à la Maison Blanche « est un échec politique et diplomatique complet du régime de Kiev », a ainsi déclaré ce samedi 1er mars la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, dans un communiqué.

Elle y accuse Volodymyr Zelensky d’être « incapable de faire preuve de sens des responsabilités », de « refuser la paix » et d’user de « mensonges et manipulations pour justifier la poursuite des hostilités et la réception de l’aide militaire et financière de l’Occident ». « Par son comportement outrageusement grossier lors de son séjour à Washington, Zelensky a confirmé qu’il était la menace la plus dangereuse pour la communauté internationale en tant que belliciste irresponsable », fustige-t-elle.

Maria Zakharova accuse aussi les dirigeants européens de « faiblesse politique » et de « dégradation morale » pour avoir apporté leur soutien au président ukrainien face à la « leçon de morale » qu’il a reçue à Washington.

