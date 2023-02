Un virage africain de la Russie? “Nous avons soutenu l’Afrique depuis la naissance de Pouchkine”

Sergueï Lavrov a achevé jeudi son deuxième voyage en Afrique depuis le début de l’année. Cette fois-ci il s’est rendu au Mali, en Mauritanie et au Soudan. En janvier, il avait déjà visité l’Afrique du Sud, l’Eswatini, le Botswana et l’Angola. La lutte internationale qui est en cours pour le continent noir a fait l’objet d’un entretien accordé à Sputnik par Evgueni Korendiassov, ancien ambassadeur russe au Mali, actuellement l’un des chefs de l’Institut d’Afrique.

Une concurrence accrue

Les liens se développent

Le Mali et la Mauritanie ont montré leur intérêt pour les importations d’hydrocarbures et de produits agricoles russes. Malgré les sanctions internationales, il est possible d’augmenter les échanges russo-africains, estime l’expert. L’Afrique ne soutient pas ces sanctions. L’extension des liens commerciaux entre la Russie et l’Afrique contribue à la modernisation des systèmes logistiques.

Il y a pour cela des raisons objectives, historiques, souligne l’africaniste. “Nous avons soutenu l’Afrique depuis la naissance de Pouchkine”. Le plus grand des poètes russes a en effet des racines africaines, et personne ne l’oublie, suggère M.Korendiassov.

La France perdante

Quant à l’Hexagone, il n’arrive toujours pas, selon Evgueni Korendiassov, à se résigner au fait qu’il n’y a plus de colonies françaises en Afrique. Et Paris combat ses concurrents, les dents serrées, que ce soient les États-Unis, la Chine ou la Russie. Les Français avaient exporté des dizaines de tonnes d’or d’Afrique, notamment du Mali. L’importance des ressources africaines pour l’économie européenne et américaine est de plus en plus évidente, conclut l’ex-diplomate.