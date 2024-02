COLUMBIA, Caroline du Sud, 24 février (Reuters) – Donald Trump a facilement battu Nikki Haley samedi lors du scrutin républicain en Caroline du Sud, prolongeant ainsi sa séquence de victoires alors qu’il se dirige vers une troisième nomination présidentielle consécutive et une revanche avec le président démocrate Joe Biden .

L’ancien président avait été largement favori pour remporter l’État du Sud, malgré sa litanie d’accusations criminelles et le statut de Haley en tant que natif de Caroline du Sud qui a remporté deux mandats de gouverneur.

Cette grande victoire a renforcé les appels des alliés de Trump selon lesquels Haley, son dernier challenger, devrait se retirer de la course .

Mais Haley, qui a dépassé les attentes basées sur les sondages d’opinion, a insisté avec défi sur le fait qu’elle se battrait au moins jusqu’au “Super Tuesday” du 5 mars, lorsque les républicains de 15 États et d’un territoire américain voteront.

Trump a gagné avec 59,8% de soutien contre 39,5% pour Haley avec 99% des voix attendues comptabilisées, selon Edison Research. Avant samedi, les sondages d’opinion à l’échelle de l’État donnaient à Trump une avance moyenne de 27,6 points de pourcentage, selon le site de suivi 538.

“Quarante pour cent, ce n’est pas un petit groupe”, a déclaré Haley à propos de sa part des voix. “Il y a un très grand nombre d’électeurs lors de nos primaires républicaines qui disent vouloir une alternative.”

Trump a dominé les cinq primaires républicaines jusqu’à présent – dans l’Iowa, le New Hampshire, le Nevada, les îles Vierges américaines et maintenant l’État d’origine de Haley – laissant Haley sans chemin évident vers l’investiture républicaine.

Trump a prononcé son discours de victoire à Columbia, la capitale de l’État, quelques minutes après la clôture du scrutin et n’a pas mentionné Haley, revendiquant le rôle de son parti alors qu’il envisageait les élections générales de novembre.

“Je n’ai jamais vu le Parti républicain aussi uni qu’à l’heure actuelle”, a-t-il déclaré.

Ces derniers jours, Haley avait particulièrement aiguisé ses attaques contre Trump, remettant en question son acuité mentale et avertissant les électeurs qu’il perdrait les élections générales au profit de Biden.

Mais il y a peu de preuves qu’une majorité des électeurs républicains s’intéresse à un porte-drapeau autre que Trump.

L’immigration , dont Trump a fait un thème central de sa campagne, était le thème numéro un des électeurs samedi, selon un sondage réalisé à la sortie des urnes par Edison. Quelque 39 % ont cité ce problème, contre 33 % qui ont déclaré que l’économie était leur principale préoccupation.

Environ 84 % des électeurs ont déclaré que l’économie n’était ni bonne ni mauvaise, ce qui met en évidence une faiblesse potentielle majeure pour Biden lors des élections générales de novembre.

Mais une fois de plus, les sondages à la sortie des urnes ont également souligné les propres vulnérabilités de Trump. Près d’un tiers des électeurs ont déclaré qu’il ne serait pas apte à exercer les fonctions de président s’il était reconnu coupable d’un crime.

Le premier procès pénal de Trump devrait s’ouvrir le 25 mars à New York. Il est accusé d’avoir falsifié des documents commerciaux afin de dissimuler des paiements secrets versés à la star du porno Stormy Daniels lors de la campagne de 2016.

Il fait face à trois autres séries d’accusations, dont un acte d’accusation fédéral alléguant qu’il a conspiré pour annuler la victoire électorale de Biden en 2020. Trump a plaidé non coupable dans chaque cas et a affirmé, sans aucune preuve, que les accusations découlaient d’un complot démocrate visant à faire dérailler sa campagne. .

“Une défaite de 20 points vaut mieux qu’une défaite de 30 points, mais c’est quand même une autre défaite éclatante”, a déclaré samedi Adolphus Belk, professeur de sciences politiques à l’Université Winthrop de Rock Hill, en Caroline du Sud, à propos du concours de Caroline du Sud.

“Cela dit, Haley a obtenu de bons résultats auprès du type d’électeurs qu’un candidat républicain à la présidentielle doit gagner en novembre : les modérés et les indépendants plus particulièrement.”

‘MA VENGEANCE ULTIME ET ABSOLUE’

Trump et Biden ont déjà commencé à se projeter vers novembre, le président qualifiant Trump de menace mortelle pour la démocratie américaine.

Avant de s’envoler pour la Caroline du Sud pour assister aux résultats des primaires samedi, Trump s’est adressé à un rassemblement de militants conservateurs près de Washington dans un discours de 90 minutes qui a brossé un tableau sombre d’une Amérique en déclin sous Biden.

Il a déclaré que s’il battait Biden aux élections générales du 5 novembre, cela représenterait un « jour de jugement » pour les États-Unis et « ma vengeance ultime et absolue ».

La gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, et l’ancien candidat à la présidentielle, Vivek Ramaswamy, sont apparus comme favoris pour le choix de Trump à la vice-présidence, selon un sondage mené auprès de militants lors de la conférence conservatrice. Ils ont reçu chacun 15 % de soutien.

Haley, dont les références en matière de politique étrangère sont au centre de sa campagne, s’est concentrée ces derniers jours sur la position de Trump à l’égard de la Russie après la mort d’ Alexei Navalny , le principal chef de l’opposition du pays.

Elle a critiqué Trump pour avoir attendu des jours avant de commenter la mort de Navalny, puis pour avoir omis de blâmer le président russe Vladimir Poutine. Elle a également condamné les récentes remarques de Trump selon lesquelles il ne défendrait pas les alliés de l’OTAN contre une attaque russe s’il estimait qu’ils n’avaient pas dépensé suffisamment pour la défense.

Haley avait espéré que les primaires « ouvertes » de Caroline du Sud, qui permettent à tout électeur inscrit de voter, entraîneraient une participation parmi les indépendants et même chez certains démocrates déterminés à arrêter Trump.

Mais les données des sondages à la sortie des urnes d’Edison ont montré que seulement 21 % des électeurs se considéraient comme modérés ou libéraux, soit à peine plus que les 19 % qui avaient déclaré la même chose lors des primaires du parti en 2016.

Kelli Poindexter, une démocrate et transcriptrice qui vit en Colombie, a voté pour Haley “simplement pour, peut-être, annuler l’un des votes de Donald Trump”.

“Je pense qu’il est dangereux”, a déclaré Poindexter. “Je pense qu’il constitue une menace. Et si les démocrates se manifestent et donnent une voix à Nikki, cela lui enlève une voix.”

Mais Kevin Marsh, un républicain de 59 ans et chauffeur de camion qui vit également en Colombie, a déclaré qu’il avait voté pour Trump samedi parce qu’il lui faisait plus confiance qu’à Haley.

“Elle est plutôt mondialiste et je ne peux tout simplement pas soutenir cela”, a déclaré Marsh.

