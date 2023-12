Xi Jinping rencontre des représentants d’unités modèles de gouvernance communautaire

Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), président chinois et président de la Commission militaire centrale, a reçu en audience les représentants d’unités modèles qui appliquent le “modèle Fengqiao” au Grand Palais du Peuple à Beijing dans la matinée du 6 novembre. Il leur a exprimé ses sincères salutations et ses chaleureuses félicitations, les encourageant à redoubler d’efforts pour poursuivre et développer le “modèle Fengqiao” dans la nouvelle ère, et apporter de nouvelles et plus grandes contributions à la construction d’une “Chine sûre” à un niveau plus élevé.

Cai Qi, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC et directeur de la Direction générale du Comité central du PCC, et Li Xi, également membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC et secrétaire de la Commission centrale de contrôle de la discipline du PCC, ont assisté à la rencontre.

A 10h30, Xi Jinping et d’autres dirigeants sont arrivés à la salle de l’est du Grand Palais du Peuple sous les applaudissements enthousiastes de l’assemblée. Ils ont salué de la main les représentants, eu des échanges cordiaux avec eux et pris une photo de groupe.

Chen Wenqing, Wang Xiaohong, Wu Zhenglong, Zhang Jun et Ying Yong ont assisté à l’événement.

Depuis le 18e Congrès national du PCC, le secrétaire général Xi Jinping a donné une série d’instructions importantes sur la poursuite et le développement du “modèle Fengqiao” dans la nouvelle ère, que les collectivités locales ont appliquées sérieusement en s’appuyant étroitement sur le peuple pour explorer de nouvelles méthodes de gouvernance à l’échelle communautaire, de manière à créer un environnement social sûr et stable permettant de faire avancer la modernisation chinoise. La Commission des affaires politiques et juridiques du Comité central du PCC a sélectionné, dans l’ensemble du pays, 104 unités pratiquant le “modèle Fengqiao”.

(Photo : Xinhua)

Source : CGTN

