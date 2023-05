Le président chinois Xi Jinping s’est entretenu jeudi avec le président ouzbek Chavkat Mirziyoïev à Xi’an, dans la province chinoise du Shaanxi (nord-ouest).

M. Xi a souhaité la bienvenue à M. Mirziyoïev qui est en Chine pour participer au Sommet Chine-Asie centrale et effectuer une visite d’État. Il a rappelé sa visite d’État en Ouzbékistan en septembre dernier et l’hospitalité de M. Mirziyoïev.

Il a félicité M. Mirziyoïev pour le récent succès du référendum en Ouzbékistan et l’adoption de la nouvelle Constitution, qui ont pleinement démontré la profonde confiance et le soutien sans réserve du peuple ouzbek à l’égard de M. Mirziyoïev.

Il s’est dit convaincu que sous la direction de M. Mirziyoïev, la réforme et l’ouverture en Ouzbékistan bénéficieraient de perspectives plus larges et que le développement du “Nouvel Ouzbékistan” apporterait de plus grands résultats.

M. Xi a mis en exergue leur annonce conjointe de la mise en œuvre de la vision d’une communauté d’avenir partagé au niveau bilatéral et de la nouvelle caractérisation des relations bilatérales en septembre dernier. Il a exprimé la volonté de la Chine d’œuvrer avec l’Ouzbékistan pour approfondir la coopération dans tous les domaines et construire une communauté de destin Chine-Ouzbékistan.

(Source : Xinhua)

Source: https://francais.cgtn.com/

Commentaires via Facebook :