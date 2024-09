Le nouveau président du CNJ-Nioro se confie à L’Enquêteur : « Nous pouvons construire un avenir meilleur pour tous. » dixit Beydi Diakité

bureau du Conseil communal de la Jeunesse de la-dite ville. Beydi Diakité, puis ce que c’est de lui qu’il s’agit s’est confié à votre canard à l’issu du scrutin. A cœur ouvert, il répond aux questions de votre serviteur Malick Gaye.

Quel est le sentiment qui vous anime en briguant le poste de président du conseil communal de la jeunesse de Nioro du Sahel ?

Je voudrais avant tout remercier le journal ‘’ l’Enquêteur’’ d’être passé à ma rencontre ce qui dénote l’intérêt que vous accordez à la jeunesse Nioroise en particulier. Ceci dit, pour revenir à votre question, je dirais que c’est évidemment une joie et surtout une fierté d’avoir été élu par mes pairs pour servir en tant que président du conseil communal de la jeunesse de Nioro du Sahel. ‘’Je ressens une immense responsabilité et une grande motivation à représenter au mieux les intérêts et les aspirations de notre communauté de jeunesse ‘’

Qu’est ce qui a motivé votre candidature ?

C’est avant tout ma volonté de servir et d’améliorer la vie de mes camarades car nul n’ignore aujourd’hui le défi auquel ils sont confrontés et le risque auquel certains s’exposent entre autres, l’immigration clandestine.

Que vous inspire donc la situation de vos camarades jeunes de la commune urbaine de Nioro ?

Ils sont à l’image des jeunes des autres communes et cercles de la Région qui cherchent leur pitance à la sueur de leurs fronts .Ils sont dans plusieurs secteurs d’activités par contre, ils sont nombreux aussi à chercher du travail dont des diplômés et des détenteurs d’expérience professionnels.

Je suis constamment impressionné par leur ardeur au travail et surtout leur engagement à surmonter les obstacles et à contribuer positivement à la communauté.

Que répondez-vous à ceux qui les qualifient de fainéants ?

Je ne suis pas du même avis que ceux qui se font de ses idées erronées de la jeunesse Nioroise . Ces jeunes se distinguent par leur volonté inébranlable de réussir, leur désir d’apprendre et leur capacité à relever les défis avec résilience et créativité font d’eux, des jeunes ambitieux et prêts à relever le défi de la réussite.

Quel est le défi que vous comptez relever au cours de votre mandat ?

Celui de l’accès à l’éducation, c’est-à dire assurer une éducation de qualité pour tous les jeunes de Nioro en surmontant les obstacles liés à l’accessibilité, à la qualité de l’enseignement et aux ressources disponibles. A cela s’ajoute la création des opportunités d’emploi et de formation professionnelle pour les jeunes en favorisant l’entreprenariat et en soutenant de développement économique de la Région et en fin , encourager l’engagement des jeunes dans la vie publique en promouvant la participation démocratique, le dialogue intergénérationnel et la prise de décision collective

Dans votre plan d’action, quelle innovation apporteriez-vous pour une gestion efficiente de cette organisation de jeunesse ?

J’aurais l’occasion de vous déballer mon plan d’action. Étant fraîchement élu, avec mes camarades nous allons nous organiser pour élaborer un plan d’action qui répondra aux attentes des jeunes.

Quel message avez-vous à l’endroit de vos camarades jeunes ?

C’est de leur dire qu’en cette période de défis et d’incertitudes, de se rappeler que la paix commence en chacun d’eux. De cultiver la tolérance, le respect mutuel et la compréhension.

Qu’ils sachent que nous pouvons construire un avenir meilleur pour tous. Je les exhorte à travailler ensemble, à écouter les voix de chacun et à résoudre nos différends de manière pacifique. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté plus unie et plus harmonieuse.

Que la paix et la fraternité guident chacun de nos pas.

Malick Gaye

