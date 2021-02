Après avoir été hissé au firmament, dans le cadre de la tenue du Comité de Suivi de l’Accord (CSA), le drapeau malien a aussitôt arrêté de flotter dans l’air de Kidal comme on devrait s’y attendre avec la tendance dominante autonomiste de cette ville. Les vandales n’ont même pas attendu que la délégation malienne, accueillie du reste comme des invités allogènes d’un pays ami, savoure ce qui avait été admis par toutes les parties comme comme une avancée dans la mise en œuvre de l’Accord. Il n’en était rien apparemment puisqu’à peine les satisfécits décernés que les vidéos de la provocation ont suivi. Elles montrent notamment la malveillance d’individus qui s’en prenant sans ménagement et impunément aux couleurs nationales pour les reléguer à leur habituelle place d’avant l’événement pour lequel elles ont mérité d’être différemment traitées. L’élément aura choqué plus d’un et suscité toute une vague d’indignation chez les concitoyens peu habitués, mais le ministre de la Réconciliation en a singulièrement eu pour son compte. Le colonel Wagué s’est en effet empressé d’en prendre la gloriole en s’attribuant sur tous les toits l’exploit d’un retour du drapeau national à Kidal qui n’était finalement pas un, selon toute évidence

