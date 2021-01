Une forte délégation gouvernementale comprenant 6 ministres est arrivée ce lundi 25 janvier à Kidal. Au total, ce sont 8 ministères, dont 2 sont représentés, à faire le déplacement.

Outre le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Mossa Ag ATTAHER, éminent membre de la CMA, la délégation gouvernementale comprend : le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Modibo KONE; le ministre de la Réconciliation Nationale, Ismaël WAGUE; le ministre de la Santé et du Développement Social, Fanta SIBY; le Ministre des Mines, Énergie et de l’Eau, Lamine Seydou TRAORÉ; le Ministre Secrétaire Général du ministre de l’Education national, M. Khanane Ag GADEGA.

La délégation a été accueillie et logée par le gouverneur, le Colonel Fodé Malick SISSOKO au pied-à-terre de Kidal.

Après un bref entretien avec la représentation locale de la MINUSMA, le Colonel WAGUE et sa suite se sont rendus chez l’ex troisième vice-président de l’Assemblée nationale, Mohamed Ag Intalla qui a accueilli ses visiteurs en sa qualité d’Amenokal de la population touareg de sa région. Avant de retourner, la délégation gouvernementale a tenu une conférence de cadres en vue de recenser les besoins les plus pressants de la région et d’ébaucher des propositions de réponses à travers chaque ministre responsable du secteur correspondant.

Selon les échos venant de Kidal, le CMA qui comme à son habitude a peint la ville aux couleurs du MNLA, pardon de l’Azawad, n’a pas pris part à la conférence de cadres.

Toutefois, indiquent certaines sources, les hommes forts de Kidal ont accepté de rencontrer la délégation gouvernementale pour un entretien à huis clos pour aplanir certaines divergences, dit-on.

Commentaires via Facebook :