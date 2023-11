Mali, Après la reprise de Kidal : Le gouvernement et le CNT tirent leur chapeau aux FAMa

Le gouvernement rend hommage aux victimes et réaffirme sa détermination à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. Tandis que le CNT exhorte l’ensemble de nos compatriotes à rester soudés derrière nos Forces de défense et de sécurité.

En application de la résolution 2690 (2023) du Conseil de sécurité des Nations unies, les Forces armées et de sécurité du Mali ont occupé les entreprises de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) à Kidal. Ce, à travers le contrôle de la Région de Kidal pour le bonheur des populations de la localité, qui ont souffert le martyre pendant plus d’une décennie d’occupation de la zone par des terroristes sans foi ni loi.

Dans un communiqué rendu public mardi, le gouvernement signale que cette démarche opérationnelle représente une étape décisive dans le cadre des rétrocessions des entreprises de la Minusma aux Forces armées et de sécurité. Malgré les anicroches, trahisons et les complots ayant entouré ces opérations de rétrocessions, les prévisions fantaisistes, ajoute la même source, nos vaillantes Forces armées et de sécurité ont atteint leurs objectifs et «le Mali est et restera Un et Indivisible».

En cette heureuse occasion, le gouvernement félicite chaleureusement le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, chef suprême des Armées pour son leadership éclairé, son patriotisme légendaire et sa détermination sans faille à sauver notre peuple et notre pays. Le gouvernement félicite également l’ensemble des Forces armées et de sécurité du Mali pour leur professionnalisme, leur abnégation dans la défense de l’intégrité du territoire et la sécurisation des personnes et des biens.

En outre, le gouvernement salue la résilience historique et héroïque du peuple malien, qui a subi stoïquement des épreuves destinées à affaiblir son soutien à la Transition, tout en dénonçant les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la Communauté économique des États de l’Afrique. de l’Ouest (Cedeao) et de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), les diffamations, les délestages et les inflations des prix de denrées de première nécessité instrumentalisées à des fins politiques, etc.

Nos autorités remercient également l’Alliance des États du Sahel (AES), tous les amis du Mali d’Afrique et d’ailleurs, à la fois des acteurs étatiques tout comme des individus et organisations éprises de paix et de justice qui ont apporté leur soutien constant et sincère à notre patrie. Le gouvernement a saisi cette occasion pour s’incliner pieusement devant la mémoire de toutes les victimes de l’insécurité au Mali et s’engager à faire en sorte que leur sacrifice ne reste pas vain.

Le gouvernement de la Transition n’a pas manqué de réaffirmer sa détermination à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. Enfin, il réitère son engagement à exercer la souveraineté du Mali sur l’ensemble du territoire national et à œuvrer pour la paix, la stabilité et la réconciliation nationale.

Dans un communiqué, le Conseil national de Transition (CNT) salue les Forces armées maliennes (FAMa) qui par leur persévérance et leur bravoure ont fait rentrer Kidal dans la République. Il réaffirme son soutien total et inconditionnel au chef suprême des Armées, au gouvernement ainsi qu’à nos Forces de défense et de sécurité pour cette victoire nette et sans bavure sur les groupes armés terroristes et alliés.

Le CNT, en ce moment mémorable de l’histoire du Mali, salue le courage et la résilience de notre peuple et exhorte l’ensemble de nos compatriotes à rester soudés derrière nos Forces de défense et de sécurité.

Souleymane SIDIBE

