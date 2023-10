Mali : cinq communautés, dont la tribu Kel Ansar, se démarquent des attaques contre les emprises des FAMAs et réaffirment leur attachement à l’unité et à la souveraineté du pays

Face à la recrudescence des attaques contre les emprises des Forces armées maliennes (FAMAs), le Chef Général de la Tribu Kel Ansar, Abdoul Majid Ag Mohamed Ahmed Al Ansary dit Nasser, a participé, le samedi 30 septembre, à une importante rencontre qui a regroupé les leaderships des Communautés Chérifienne, Kel Ansar, Imouchagh, Idnane et Chamanamass et Alliés à Bamako. Objectif affiché : réaffirmer l’attachement des différentes communautés à la paix et à la préservation de l’unité et la souveraineté du Mali.

Les communautés chérifienne, Kel Ansar, Imouchagh, Idnane et Chamanamass et Alliés se dissocient des attaques contre les emprises des Forces armées maliennes (FAMAs) et réaffirment leur attachement à un Mali uni et souverain. Après un communiqué, elles se sont réunies pour réaffirmer, si besoin en était, leur engagement à maintenir un climat apaisé propice au dialogue et à la paix. Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par un regain de tension entre l’armée malienne et les ex-rebelles de la CMA et alliés réunis au sein du Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement (CSP-PSD).

Au micro de l’ORTM, la télévision nationale, le Chef Général de la Tribu Kel Ansar, Abdoul Majid Ag Mohamed Ahmed Al Ansary dit Nasser, a salué les efforts du gouvernement de la transition dans le cadre de la recherche de la paix et de la cohésion sociale. C’est pourquoi, il en appelle à toutes les communautés de l’intérieur comme de l’extérieur à soutenir les actions du gouvernement de la transition. Lequel, affirme-t-il, n’a jamais cessé de tendre la main aux groupes signataires de l’Accord pour la paix.

Attaché au dialogue, à la concorde et à l’unité du pays, l’Amenokal de la tribu Kel Ansar a lancé un appel aux groupes signataires de l’Accord pour la paix et la Réconciliation nationale issu du processus d’Alger, signé en 2015, à revenir sur la table de négociation afin que les populations des régions du Nord puissent vivre en paix. Car ces attaques contre les emprises militaires de l’armée nationale sont de nature à annihiler les multiples efforts du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix.

Privilégier la paix et la cohésion sociale

Pour sortir de cet engrenage, Nasser a invité l’ensemble des communautés à véhiculer les messages de paix et à bannir les messages de haine. « On a que ce pays et on ne sait pas où aller si ce n’est ce pays. Il faut que les gens viennent pour véhiculer un message de paix, de vivre ensemble et de cohésion sociale », a-t-il insisté. Le même message de paix a été martelé par Radouane Ag Ousmane, commissaire à la sécurité alimentaire, selon qui le Mali est un pays multiethnique.

« Nous tenons à nous démarquons entièrement des actions posées par le Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement (CSP-PSD), et nous avons aussi passer le message de l’importance d’appeler à l’unité nationale, de reconnaître le caractère unitaire de la République et d’appeler l’ensemble des maliens à s’inscrire cette dynamique », a déclaré Mossa Ag Attaher, ministre des Maliens établis à l’extérieur, au micro de l’ORTM. Les différentes communautés, tout en invitant le gouvernement et les groupes signataires de l’Accord à privilégier la paix et la cohésion sociale, réitèrent toutes sans exception, leur attachement à un Mali uni et prospère.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

