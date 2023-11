Les frappes des avions de combats et des drones de l’armée malienne ne suffisent plus. Il faut entamer une opération terrestre pour sécuriser les dernières villes de la région de Kidal qui échappent au contrôle de l’armée malienne. Telle semble la stratégie adoptée par l’Etat-major des forces armées maliennes qui a annoncé, hier, dans un communiqué que l’armée poursuit son avancée vers la région de Kidal.

« Dans la poursuite de sa mission régalienne de sauvegarde de L’intégrité territoriale du Mali, les FAMa ont entrepris, ce jeudi 09 novembre 2023, des mouvements stratégiques dans le but de sécuriser et d’éradiquer toutes menaces terroristes dans la région de Kidal. Ces interventions, nous tenons à le souligner, s’effectuent avec le strict respect des Droits de l’‘Homme », a déclaré l’armée. Alors que le mouvement des colonnes de l’armée malienne fait leur progression dans les villes d’Anéfils et Tessalit, juste le temps que la MINUSMA cède ses emprises de Kidal et Aguelhok, elles ont décidé de poursuivre à nouveau cette progression.

Pour la hiérarchie militaire, l’objectif principale de cette mission des FAMa est ‘’de restaurer la paix et la stabilité au Mali, afin que nos concitoyens qui n’aspirent qu’à la paix puissent y vivre en toute sécurité’’.

A la veille de l’annonce de ce nouveau départ, l’armée a multiplié les frappes aériennes contre les positions des groupes armés séparatistes du cadre stratégique permanent qui ont occupé l’emprise abandonné par la MINUSMA à Kidal.

En attendant d’atteindre les objectifs de cette mission, l’armée a demandé à la population de ne céder ‘’ à la panique ni à la propagande des terroristes’’ tout en invitant les habitants à suivre les instructions des Forces Armées Maliennes. Elle a indiqué qu’elle tiendra les populations régulièrement informées des développements et des progrès réalisés dans cette opération de sécurisation et de lutte contre les groupes armés terroristes.

L’armée malienne qualifie tous les groupes armés qui ne respectent pas la résolution 2690 du 30 juin 2023 du conseil de sécurité de l’ONU de terroristes. Cette résolution qui a mis fin au mandat de l’ONU engage l’armée malienne à occuper toutes les emprises de la MINUSMA. La branche radicale du CSP ( la CMA et le HCUA) s’est opposée et a décidé d’entrer en guerre contre l’armée malienne.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

