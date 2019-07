Floué qui flouera le dernier. Après avoir été floué proprement lors de l’acquisition des deux Puma, l’État malien serait-il en train de renflouer ses caisses en flouant, à son tour, les pauvres en quête perpétuelle de gite à Bamako ? En tout cas, le Mouvement Ensemble pour l’Égal Accès aux Logements sociaux n’en pense pas moins. Depuis quelques jours, ils multiplient les appels sur les réseaux sociaux afin d’alerter l’opinion sur la spoliation que constitue la vente au cash des logements sociaux aux plus riches. Prix de cession : 31,5 millions en espèces sonnantes et trébuchantes. De quoi s’agit-il ?

Le 31 mai 2018, le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme a présenté au Conseil des ministres, une communication relative à l’état des lieux de la réalisation, de l’attribution et du financement des programmes des logements sociaux.

Plan machiavélique ?

Selon le communiqué du Conseil des ministres, cette communication visait à consolider et à pérenniser la mise en œuvre des programmes de logements sociaux et propose des mesures permettant entre autres :

– de mettre en place un système fiable, viable et soutenable pour un plus grand nombre de Maliens ;

– d’honorer les engagements de l’État ;

– d’avoir d’autres sources de financement pour la réalisation des logements sociaux ;

– de rassurer les promoteurs immobiliers et leurs partenaires financiers pour la poursuite des travaux de réalisation des logements sociaux ;

– de préserver la stabilité des banques et institutions financières impliquées ;

– d’assurer la sécurisation des sites retenus pour la réalisation des logements sociaux.

La réalisation des mesures préconisées contribuera à l’amélioration des conditions de vie des populations.

Selon un avis d’appel de manifestation d’intérêt de l’Office Malien de l’Habitat paru dans le journal officiel (L’Essor N°18893 du lundi 15 avril 2019), « le Conseil des ministres, en sa session du 31 mai 2018, a pris acte de la communication écrite présentée sur la situation des logements sociaux. Au cours de la même session, il a instruit notamment, la vente directe de 1200 logements, dont 78 de type F5 (R+l) à Samaya et 1122 de type F4 à N’Tabacoro, tous couverts en dalle.

C’est ainsi qu’en août 2018, l’OMH a lancé un avis de manifestation d’intérêt ayant abouti à la sélection de quatre sociétés qui ont reçu mandat pour vendre les logements indiqués ».

Le scandale

Le 13 mai 2019, après analyse des offres relatives à cette manifestation d’intérêt, le Directeur général, Sékou Demba, invite certaines sociétés dont la société immobilière & services (IMs) qu’elles sont retenues « dans le cadre de la cession directe de 1200 logements pour le compte de l’Office Malien de l’Habitat ». Par la même correspondance, il les invite à venir signer les projets de mandat dès le lendemain 14 mai 2019 à 15 h 30.

Selon le responsable d’une des sociétés retenues, M’Baye Konté (sur sa page Facebook), « l’État malien a mis à notre disposition 50 logements sociaux de type F4 à vendre à 31 500 000 fCFA, titre foncier avec viabilisation (eau, électricité, caniveau, voie bitumineux ou goudronnée) ».

Pourquoi l’État se résout-il à vendre 1200 logements au cash ? La réponse fait froid dans le dos. Selon M’Baye Konté, « L’État a besoin d’argent. Le paiement est comptant, ce n’est pas partiel… ce n’est pas à discuter… Le paiement est cash… 31 500 000 ».

À ceux qui se scandalisent et dénoncent le détournement de l’objet de ces logements sociaux destinés aux pauvres qui vont être cédés aux riches, le promoteur immobilier est sans état d’âme : « 3743 logements sociaux ont été attribués, il n’y a même pas deux mois. Maintenant (l’État), a besoin d’argent et il a décidé de vendre 1200 logements de type F4 à 31 500 000 l’unité. Cette occasion n’est pas destinée à tout le monde. Bon le reste c’est des détails… »

Des détails peut-être, mais qui soulèvent des interrogations. En effet, comment le gouvernement est parti d’une communication relative à l’état des lieux de la réalisation, de l’attribution et du financement des programmes des logements sociaux pour instruire la vente de 1200 logements ? Cette vente est-elle faite comme le laisse entendre M’Baye Konté que l’État a si cruellement besoin d’argent ? Le gouvernement n’avait-il pas d’autres solutions que la vente de 1200 logements qui ne lui rapporte que 37,8 milliards pour renflouer ses caisses ?

Détournement de vocation

En tout état de cause, un logement social étant un logement destiné, à la suite d’une initiative publique ou privée, à des personnes à revenus modestes qui auraient des difficultés à se loger sur le marché privé (vendu généralement à tempérament) ne devrait en aucun cas, estime le Mouvement Ensemble pour l’Égal Accès aux Logements sociaux, être vendu au cash. En effet, selon le discours officiel, « le Programme des logements sociaux au Mali est l’expression de la volonté des plus hautes autorités de notre pays de créer des conditions pour l’accès du plus grand nombre de Maliens à un logement décent et à moindre coût ». Or, 31,5 millions payé au cash n’est pas un coût moindre et ne peut cadrer avec cette volonté affichée. En tout cas, quand on a les moyens de payer cash 31,5 millions pour une maison, c’est qu’on ne rentre pas dans la catégorie des bénéficiaires des logements sociaux. Et les 1200 logements sont bien des logements sociaux qui seront acquis par ceux qui ont les moyens.

Dénonçant le caractère scandaleux de cette vente qui ne peut se justifier au moment où des centaines de milliers de postulants aux logements sociaux, notamment de type F4, attendent pour être bénéficiaires, le Mouvement Ensemble pour l’Égal Accès aux Logements sociaux demande purement et simplement son annulation.

Par Sidi DAO