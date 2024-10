Le délégué spécial de la Mairie du District de Bamako a lancé, ce mercredi 2 octobre, la réhabilitation des feux tricolores de plusieurs carrefours de la capitale.

C’est le carrefour du transit administratif du quartier de Darsalam en commune III du district de Bamako qui a servi de cadre au lancement symbolique de cette opération de réhabilitation des feux tricolores de la capitale. Une initiative de la délégation générale de la Mairie du district qui était représentée par son président, Balla Traoré.

Ce dernier se réjouit de la concrétisation de ce projet qui, selon lui, entre dans le cadre des missions assignées à la délégation spéciale de la Mairie du district, celle d’embellir la ville de Bamako. Cette opération de réhabilitation et d’installation des feux tricolores permettent de réduire les risques d’accident. « Il est inconcevable d’imaginer une capitale sans feu tricolore. Aux heures de pointe, entre 3600 à 3800 véhicules circulant à Bamako. S’y ajoute à ce nombre l’incivisme ambiant », souligne le délégué spécial de la Mairie. Cette opération de réhabilitation des feux tricolores après un diagnostic des feux tricolores défaillants. « Nous avons identifié 17 feux défaillants dans la rive gauche et 13 autres dans la rive droite de la capitale », a informé le chef de la délégation spéciale de la Mairie, indiquant que ces 30 feux tricolores seront réhabilités au cours de cette opération. Et de poursuivre que certains feux ne fonctionnaient plus depuis 3 ans.

A l’en croire, c’est l’une des plus grandes opérations d’installation de feux tricolore jamais réalisée à Bamako que la Mairie du district s’apprête à faire afin d’instaurer plus de fluidité et moins d’accident dans la circulation. Pour la pérennité de ces installations, la Mairie du district et l’entreprise en charge de l’exécution du marché ont opté pour les feux tricolores équipés de l’installation solaire. L’objectif est de permettre aux feux tricolores en cours d’installation de fonctionner en cas de coupure d’électricité. « Notre objectif est de donner plus de sécurité aux usagers de la circulation », a déclaré le délégué spécial, concluant que cette opération est financée à 194 millions FCFA sur fonds propre de la Mairie du District.

Siaka DIAMOUTENE

