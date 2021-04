Mairie du district de Bamako : Une grande affluence pour l’acquisition des vignettes

Quelques jours avant le début de la pénalité sur les vignettes, la mairie du District s’est vue envahie par les motocyclistes. Pour faciliter l’acquisition et soulager les populations, les responsables de la mairie ont décidé de prolonger l’heure de la vente jusqu’à minuit afin de permettre aux citoyens de s’en procurer.

Selon le texte réglementaire, la période de vente au tarif normal va du 2 janvier au 31 mars. Après cette date, une pénalité qui double le tarif normal sera appliquée. Selon Aguissa Zouladeini Maïga, percepteur receveur du district de Bamako, le prix des vignettes vont de 500 F CFA à 12 000 F CFA.

Par contre, précise M. Maïga, les propriétaires des nouveaux engins peuvent se procurer leur vignette à tout moment de l’année, dès l’acquisition de leur engin, sans pénalité. Cette année, pour faciliter l’acquisition des vignettes, la mairie du district a ouvert trois autres points de vente en Commune II, IV et VI. Cette initiative, à en croire M. Maïga, a été prise pour diminuer l’affluence.

Toutefois, la mairie invite la population à éviter les intermédiaires. Selon Aguissa Zouladeïni Maïga, la vignette est l’un des deux premiers impôts et taxes les plus payés au Mali. Sa vente occupe une part importante dans les recettes de l’Hôtel de ville. Elle permet à la collectivité de rendre la ville propre et contribue à la protection sociale et la sécurité dans la ville.

Il s’est réjoui des ventes effectuées depuis le début jusqu’à nos jours. Et de conclure qu’une évaluation sera faite pour prendre une décision définitive sur les possibilités d’offrir une période de grâce pour ceux qui n’ont pas encore pris leur vignette.

Ibrahima Ndiaye

