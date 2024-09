Habib Sylla, Président du Haut Conseil des Maliens de l’extérieur : Discret mais si engagé pour la réussite de la transition !

La réélection, le dimanche 19 mai 2024, de Habib Sylla à la tête du Conseil de base des Maliens du Gabon traduit la confiance renouvelée en un grand patriote dont le seul souci demeure le Mali.

La Chambre de Commerce de Libreville a abrité, le 19 mai 2024, les travaux de l’Assemblée Générale de la présidence du Bureau du Conseil de base des Maliens du Gabon en présence d’une mission de supervision conduite par Mahamadou Camara. Sans surprise, Habib Sylla est réélu pour un mandat de 5 ans avec un score de 92 voix à l’issue des décomptes de l’Assemblée générale !

Le secret des victoires du natif de Gorel, dans le cercle de Nioro du Sahel, réside dans son dynamisme. Opérateur économique expatrié au Gabon avec résidence à Libreville, Habib Sylla est un homme de foi, de sagesse, de tolérance, de dialogue et de paix.

Un exemple qui devrait inspirer chaque malien

Discret et peu disert, le Président Habib Sylla est un précieux soutien à la transition. Il est au four et au moulin pour aider les autorités dans leur combat de sauvegarde et de préservation de la patrie. Il a toujours réitéré sa volonté inébranlable de contribuer activement à la réussite de cette période cruciale de la vie de la nation malienne.

Son seul souhait est de voir un Mali émergent où il fait bon vivre dans la paix et la cohésion sociale. Pour relever ce défi, Habib Sylla pense qu’aucun sacrifice ne devrait être de trop. Il se dit donc prêt à tout mettre en œuvre pour contribuer à la sauvegarde d’une nation souffrant de mille maux. L’exemple de ce commandeur de l’Ordre national, figurant parmi les acteurs discrets mais influents qui œuvrent en coulisse pour le bien du pays, devrait inspirer chaque Malien.

Ousmane Tangara

Commentaires via Facebook :