Suite aux évènements qui se sont produits en début de ce mois de mars, avec le rapatriement de plusieurs de nos compatriotes par les autorités mauritaniennes, le ministre Mossa Ag ATTAHER s’est adressé à la population malienne à travers un communiqué en date du 07 mars dernier.

Le ministre a notamment rassuré les Maliens de la mobilisation d’une mission conduite par le Délégué général des Maliens de l’Extérieur à l’effet d’accueillir et d’apporter un soutien financier et matériel d’urgence aux premiers arrivants. Et d’en déduire au passage là preuve que les compatriotes victimes du rapatriement sont l’objet d’une prise en charge adéquate tant du côté des autorités maliennes que mauritaniennes. Au regard des risques d’escalade et de tensions diplomatiques (situation diplomatique déjà fragile) entre le Mali et la Mauritanie, ministre en charge des Maliens Etablis l’Extérieur appelle au calme et invite ses compatriotes à éviter les provocations.

Et de rassurer par ailleurs d’une prise en main de la situation par les plus hautes autorités, notamment le chef de l’Etat en personne, au nom duquel une mission ministérielle dépêchée auprès du Président de la République Islamique de Mauritanie a obtenu les résultats suivants : le lancement d’une opération spéciale de délivrance de cartes de résidence aux Maliens établis en Mauritanie avec exemption de paiement de frais, la mise en place d’un cadre d’échanges permanent entre l’Ambassadeur et les services des ministères mauritaniens concernés (Affaires étrangères, Intérieur), l’implication de l’Ambassade du Mali à Nouakchott pour une large adhésion des Maliens au nouveau processus de régularisation des étrangers.

Aly Poudiougo

