A l’instar de la Mauritanie, des centaines de maliens sont bloqués un peu partout dans le monde à cause des mesures prises par des États pour limiter la propagation de la pandémie du COVID-19. Partout, nos compatriotes sont confrontés aux mêmes difficultés : perte d’emploi, difficulté à payer les loyers, diminution de ressources, angoisses… Mais, apparemment pas aux mêmes traitements par nos autorités. Au cours du mois passé, le gouvernement du Mali a affrété un vol spécial pour rapatrier les maliens bloqués au Maroc, en Tunisie et aux Émirats-Arabes Unis. Par contre, le cri de détresse de ceux vivant en Mauritanie, un pays limitrophe du Mali, ne semble pas être leurs préoccupations.

‘’Du fait que nous ne soyons pas nombreux ici, j’ai peur que nos autorités nous oublient. A part nos collègues, nous ne connaissons personne en Mauritanie. Nous vivons avec nos familles et nous n’avons pas de salaire depuis deux mois maintenant’’, s’inquiète M. HAÏDARA, un malien vivant et travaillant dans l’hôtellerie en Mauritanie qui a perdu son emploi après la fermeture de son entreprise. « Aujourd’hui, près d’une cinquantaine de maliens vivent le même calvaire que moi’’, a-t-il conclu.

Cependant, l’ambassade du Mali en Mauritanie a déjà joué sa partition. Elle a dressé une liste des maliens bloqués en Mauritanie. La liste a été envoyée à Bamako, il y a plus de deux semaines. Contacté par nos soins, le ministère des maliens de l’extérieur n’a pas pu nous donner une information claire. Néanmoins, les enquêtes nous indiquent que le dossier se trouve au niveau de la primature.

‘’Tous les maliens naissent et demeurent libres et égaux en droit et en devoir’’, stipule l’article 2 de la Constitution nationale. Les faits actuels nous le contredisent. Les dirigeants diligentent des vols pour rapatrier certains maliens et laissent d’autres à leur propre sort. Finalement, on a l’impression qu’il y a deux poids, deux mesures. Hé Mali, que Dieu te sauve !

Sory Ibrahim TRAORE

