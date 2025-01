L’année dernière fut plus alarmante pour les Maliens établis à l’extérieur en tenant compte de nombreuses difficultés que nos compatriotes ont fait face dans leurs pays de résidence. C’est ce qui a été relayé au cours du Conseil des Ministre du mercredi 22 janvier dernier par le Ministre des Maliens établis à l’extérieur, Mossa AG Attaher.

Dans le chapitre des Communications du Conseil des Ministre dernier, le ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine, Mossa AG Attaher a abordé le sujet concernant la situation des Maliens de l’extérieur au compte de l’année 2024. A la lumière du Communiqué du Conseil des ministres passé, il ressort l’information sur la situation de nos compatriotes en détresse et des efforts du Gouvernement à leur endroit en 2024.

La situation des Maliens établis à l’extérieur dans l’année écoulée, dit-il, a été marquée entre autres par les difficultés relatives à leurs situations administratives et le durcissement de politiques d’immigration dans certains pays de transit ou d’accueil. S’y ajoute le contexte sécuritaire difficile et les drames de la migration irrégulière. Face à cette situation, que de nombreux compatriotes sollicitent l’aide de l’Etat pour leur retour au pays.

Concernant les opérations de rapatriements et d’assistance, informe toujours le communiqué du Conseil des ministres, elles ont concerné 12.300 migrants maliens en situation de détresse et ont été organisées en rapport avec les Missions diplomatiques et Postes consulaires du Mali, l’Organisation Internationale pour les Migrations, les Autorités des pays d’accueil et les Organisations des Maliens établis à l’extérieur. En outre, dans le cadre des actions d’assistance et de protection de nos compatriotes établis à l’extérieur, le département a réalisé d’importantes activités de prévention de la migration irrégulière.

Par ailleurs, en fin 2024, par le communiqué dudit Ministère, 25 jeunes maliens ont péri dans la Mer en tentant de se rendre en Espagne par la voie irrégulière.

Mariam Sissoko

