Binguini Baghaka : Meilleure artiste-musicienne d’Afrique de l’ouest

La 8ème édition des prix Primud a vécu le 19 novembre dernier à Abidjan. Ce rendez-vous sensationnel est une occasion rêvée pour les artistes-musiciens de la Côte d’Ivoire voire d’Afrique de l’Ouest de figurer parmi les meilleurs artistes à l’échelle de la sous-région.

Chaque année, cette cérémonie consacre 29 artistes dans autant de catégories différentes. Et notre pays figure dans ce palmarès, depuis trois ans, avec Sidiki Diabaté en 2021, Iba One en 2022. Cette année, c’est la jeune cantatrice Binguini Baghaka qui remporte le trophée de la meilleure artiste d’Afrique de l’Ouest.

Binguini Baghaka affectueusement appelé « diamant noir » de la musique malienne est originaire de Kayes. Elle a fait son apparition sur la scène musicale en 2010-2011. L’artiste répète à qui veut l’entendre qu’elle est griotte à 100% aussi bien du côté paternel que maternel. Mais, elle s’empresse de préciser que dans sa famille, personne d’autre ne chante. Elle explique avoir été contrainte d’arrêter ses études pour chanter afin de venir en aide à sa mère. Cet abandon des bancs n’a pas été du goût de la famille, notamment de la mère et de la fratrie. Elle explique avec amertume un épisode douloureux de sa vie, notamment la période d’après le rappel à Dieu de son père où sa maman n’avait aucun soutien. Il fallait donc soutenir cette brave mère à subvenir aux besoins des siens.

Ainsi, depuis une demi-dixième d’années, elle enchaîne les concerts et autres prestations télévisuelles. Mais continuez parallèlement de défrayer la chronique avec des déclarations fracassantes. Officiellement, elle n’a pas d’album sur le marché, mais elle a à son active une quinzaine de singles. Tous composés autour des musiques et danses originaires de Kayes comme le « dansa », le « goumbé », le « kamissangué » qui parle de mariage. Son genre musical est un mélange de tradition et de modernité. La Kayesienne explique que personne ne lui a fait la courte échelle, mais surtout avoir volé de ses propres ailes. Aujourd’hui, elle est en couple avec un époux musicien aussi et s’épanouie admirablement.

En mai dernier, Binguini Baghaka s’est classé meilleure artiste musicienne de la 2ème édition des Fôly Awards du Groupe Renouveau. Une compétition qui vise à doter le pays d’une compétition de référence dans le domaine de la musique, de l’animation et de la production musicale à l’image de Primud de la Côte d’Ivoire, de NRJ Music de la France, du Bet Awards et Gammy Awards des états Unis d’Amérique, etc. Pour cette deuxième édition, les artistes sont venus de la Côte d’Ivoire et de la Guinée Conakry.

Un clin d’œil a été aussi fait à ceux qui appuient les artistes. C’est ainsi que Bassidi Dembélé dit «Roi 12 12», un grand sponsor et mécène de la musique malienne, a eu droit à un prix d’honneur. Cet opérateur économique s’est illustré, ces dernières années, dans l’appui aux événements et aux artistes, non seulement au Mali, mais aussi dans d’autres pays africains, notamment en Côte d’Ivoire, la Guinée Conakry et le Sénégal etc. .

Youssouf DOUMBIA

Commentaires via Facebook :