Oumou Sangaré a été décorée chevalière de l’ordre des arts et de la culture après une fin d’année très mouvementée.

L’unique dame ayant décroché le Grammy Award est de retour au pays depuis décembre, après une longue tournée internationale. Elle rejoint aussitôt Tombouctou pour le festival vivre-ensemble, après 13 années d’absence. Un come-back chargé d’émotions et qui n’aura guère manqué de lui attirer l’intérêt du mouvement AN BI KO de dame Touly. Ainsi, après le Nord, c’était au tour de la première région d’accueillir Oumou Sangaré. En compagnie d’autres stars dont Nahawa Doumbia, la diva prendra part au retentissant festival KAYES KOUNBAIN. Une aubaine pour le média d’Etat, qui en ont profité pour prendre langue avec elle pour la fin d’année, en vue de figurer parmi les artistes de l’entrée en 2025, depuis le Boulevard de l’indépendance avec le GRAND SHOW des confrères de l’ORTM.

Il n’en fallait pas plus pour que l’ouverture de son hôtel soit relancée. Fermé depuis plus de 2 ans pour travaux, l’artiste malienne la plus cotée à travers le monde tiendra son habituel concert du nouvel an. L’ouverture de la résidence Wasulu au public intervient en même temps que s’annonce pour février prochain une autre édition du festival international de sa région. Le début d’année est ainsi mouvementé pour la Reine du Wasulu, qui continue de vendre comme il faut le Mali à travers le monde et de se dédier infatigablement au bercail et à la patrie.

I KEÏTA

