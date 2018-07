Sous la supervision de l’écrivain humoriste Camerounais, Valérie Ndongo, l’artiste malien Iba Montana s’est envolé ce matin de l’aéroport international de Sénou pour une résidence littéraire de 2 mois à Yaoundé, capitale du Cameroun. Il était accompagné de l’administrateur de Blonba, Drissa Samaké. L’information a été donnée par Alioune Ifra N’diaye sur sa page Facebook.

Selon le promoteur de l’espace culturel ‘’Blon Ba’’, Alioun Ifra N’diaye, c’est la première étape du programme spécial que Iba Montana et son équipe avaient concocté pour le manager pendant 1 an. Selon M. ifra N’diaye, c’est un travail intense et sans concession qui attend l’artiste compositeur malien, Iba Montana, et son staff pendant ce séjour à Yaoundé. Comme convenu, ce voyage du jeune rappeur s’effectue sous la supervision de l’écrivain humoriste Camerounais, Valérie Ndongo, pour une résidence littéraire de 2 mois. Contrairement à la rumeur du trépas dudit artiste qui circule sur les réseaux sociaux, cette annonce vient requinquer l’espoir des fans de ce jeune rappeur qui pourra bientôt faire valoir son talent avec les connaissances qu’il recevra de ce séjour au Cameroun.

A noter que des initiatives pareilles méritent d’être exhortées par les gouvernants et par l’ensemble de la population malienne en générale pour donner plus de chance et de valeur aux jeunes artistes talentueux.

Mamadou Diarra, stagiaire

