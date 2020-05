Bureau de l’Assemblée nationale : Le groupe parlementaire RPM hérite de l’essentiel des postes stratégiques suivi de ceux de l’ADEMA–PASJ, MPM-UDD et le ‘’Benso’’

Hady Niagadou et Mamadou Diarrassouba, 1er et 3ème vice-présidents, Oualy Diawara à la questure

En séance plénière, hier jeudi, au Centre internationale de conférence de Bamako, les députés ont procédé à la mise en place du bureau de la sixième législature. Le groupe parlementaire RPM hérite de l’essentiel des postes stratégiques suivi de ceux de l’ADEMA–PASJ, MPM-UDD et le ‘’Benso’’. Moussa Mara sort bredouille.

– Maliweb.net – Sans surprise, le groupe parlementaire RPM avec ses 51 députés s’est octroyé la part du lion. Sur les 23 membres qui composent le bureau, les Tisserands ont conservé la présidence de l’hémicycle avec Moussa Timbiné, la 3ème vice présidence avec l’honorable Mamadou Diarrassouba et ceux du 7è, 8è et 10è vice-présidence ainsi que le poste de deuxième questeur occupé par l’honorable Belco Samassekou, élu RPM à Mopti. S’y ajoute à trois postes de secrétaires parlementaires. Les Tisserands sont suivis dans ce bureau par la deuxième force politique de l’hémicycle ADEMA PASJ qui s’octroie cinq postes dont celui du 2ème et 4ème vice présidence, Marimatia Diarra et Assarid Ag Imbarcaouane , et celui du premier questeur par l’honorable Oualy Diawara.

Le groupe MPM-UDD assure la première vice-présidence grâce à l’influent député de la commune II, Hadi Niagadou. Les autres groupes parlementaires comme le ‘’Benso’’ conserve la sixième vice- présidence avec l’honorable Djadié Bâh, le VRD-opposition hérite la 5ème vice-présidence avec Gouagnon Coulibaly, député élu à Kati. Enfin, le groupe parlementaire Mouvement pour le renouveau démocratique se contente d’un poste de secrétaire parlementaire.

Il faut noter que ce bureau n’a fait l’objet d’aucun débat, car le consensus a pris le dessus. Il a ainsi été approuvé par 135 voix pour, deux voix contre et trois voix nuls.

Soumaïla Cissé et Aliou Boubacar Diallo au parlement panafricain

Dans la foulée, les élus ont voté à 134 voix pour, trois contre et trois abstention pour les 9 membres et les 9 suppléants de la haute Cour de justice, les députés membres du parlement panafricain, de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et du G5Sahel. Ainsi, les députés élus à la Haute Cour de justice devront dans les prochains jours procéder à l’élection du président de cette Institution. Le président sortant de l’Assemblée nationale, Issiaka Sidibé, en absence de l’honorable Abdrahamane Niang, serait en pôle position pour occuper la tête de cette Institution.

Quant aux députés membres du parlement africain, on peut citer Soumaïla Cissé, élu à Niafunké, Aliou Boubacar Diallo, élu Kayes, Aïchata Alassane Cissé dit Châto, élue Bourem, la député adémiste Astan Dairra etc.

Karim Keïta reconduit à la commission défense

Cette plénière a été consacrée en partie à la mise en place des différentes commissions de l’Assemblée nationale. Les députés du RPM héritent toujours des commissions importantes. Ainsi, l’honorable Karim Keïta a été reconduit à la commission défense, le député RPM de Kolondiéba, Sidiki N’Fa Konaté hérite la commission des affaires étrangère, celle de l’eau, de l’énergie et les mines revient au député de la commune I, l’honorable Frankaly Keïta, la commission des lois au député RPM de Nara, Abdoulaye Coulibaly et enfin la commission des finances à l’honorable Abdoulaye Konaté, élu RPM à Kita.

Par ailleurs, la présidence du reste des commissions se présente comme suit : Commission travaux public : honorable Amadou Maïga,

Éducation: Hamidou Djimdé, développement rural : Mory Sacko , administration : Arboncana Maïga , Contrôle : Nouhoum Bocoum, Emploi : Bocari Sagara et la commission santé: Marcelin Ginguéré.

Les trois députés Yelema non-inscrits n’ont hérité d’aucun poste marquant ainsi leur isolement à l’Assemblée nationale.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

