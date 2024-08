La carte d’identité biométrique nationale sécurisée est sans nul doute l’une des actions phares des autorités de la Transition, mais c’est surtout la décision de confier la confection et la production de ladite carte à une société malienne ayant une expérience reconnue dans le domaine qui a été largement saluée par plusieurs observateurs.

Cette décision semble s’inscrire dans l’esprit des trois les principes qui guident désormais l’action publique au Mali à savoir : le respect de la souveraineté du Mali? ; le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires du Mali ; la défense des intérêts vitaux du peuple malien. La carte nationale d’identité biométrique sécurisée certifie l’identité de son titulaire. Elle est délivrée aux citoyens maliens sur le territoire national et dans les représentations diplomatiques et consulaires du Mali. Aujourd’hui, les autorités parlent de Mali Biométrie un ensemble de données nationales, qui permet une harmonisation des données, et éviter les confections et la fabrication sans contrôle. C’est en se basant sur ces différents acquis que les autorités ambitionnent de faire les passeports au Mali. Cela grâce à la base des données de Mali Biométrie, surtout que toute la chaine est contrôlée par des Maliens.

Grâce au travail bien fait dans le cadre de la confection des cartes nationales d’identités biométriques, cette société malienne est dans une bonne dynamique de poursuive les autres travaux. Surtout qu’elle a les moyens et dispose d’experts et de spécialistes nationaux. C’est le souhait en tout cas des autorités. Déjà plusieurs techniciens sont d’accord pour une seule base des données, ce qui facilitera la digitalisation, la sauvegarder des données et surtout évitera les fraudes et vols des données personnelles.

Il convient de rappeler que récemment le président de l’APDP, Pr. Mamoudou Samassékou a, lors d’une rencontre avec le ministre d’Etat, attiré l’attention de ce dernier sur les dangers liés à la prolifération des bases de données au Mali. Il a ainsi rappelé la nécessité de centraliser toutes les informations sous une seule base de données, celle du Centre de traitement des données de l’état civil (CTDEC) pour garantir une gestion cohérente et sécurisée de nos données personnelles.

Boubacar Païtao

