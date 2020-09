Investiture du président de la transition Bah N’daw : ‘’ Je ne peux promettre zéro corruption mais je ferai tout pour que l’impunité zéro soit la norme’’ dixit le tout nouveau président de la transition.

Après son investiture, le tout nouveau président de la transition, Bah N’Daw a promis de mettre fin à l’injustice au Mali.

Toutes les Maliennes et tous les Maliens savent que l’un des problèmes majeurs du Mali est l’impunité, l’injustice au Mali. Ils sont pressés de voir une justice totalement indépendante et qui n’est au service de personne. C’est pour cela que lors que le président de la transition Bah N’Daw a promis qu’il se battra corps et âme pour zéro impunité que toute la salle a acclamé avec vigueur. Cela prouve que les Maliens ont fortement besoin d’une justice digne de son nom. Pour le président de la transition Bah N’Daw l’argent public est sacré et fera en sorte qu’il soit dépensé de manière traçable et raisonnable avec tous les sacrifices que cela comporte en termes de mesures systémiques et de répression des crimes et délits économiques. ‘’ Tous les dossiers d’enquêtes réalisées par nos structures de vérifications seront transférés au juge, au besoin. Il m’appartiendra de garantir à la justice les moyens de diligenter leur traitement’’ a-t-il souligné. Le président de la transition a précisé qu’il doit donner sa vie pour que la transition soit menée à bon port, qu’il n’hésitera pas une seconde, est prêt au sacrifice, prêt au sacrifice suprême pour que le Mali redevienne de nos rêves et de nos potentialités. Ce président est décidé pour mettre le pays sur les rails. Son discours d’investiture a convaincu beaucoup de nos compatriotes pour son franc parlé. Ils estiment que ce nouveau patron du Mali fera tout pour apporter de l’essentiel au Mali. Pendant cette transition de 18 mois, la justice malienne fera son travail, a promis le président N’Daw.

Les Maliens ont hâte de voir l’application de cette fameuse phrase du président de la transition comme un adage de chez nous dit : « Quand quelqu’un dit qu’il va habiller un éléphant s’il parvient à le faire, l’individu a fait un gros travail mais le contraire, il a dit un gros propos ». Un pays basé sur l’impunité est un pays sans avenir.

Diak

