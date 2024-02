La première pierre de la «Maison des Pupilles», a été le 6 février 2024 (dans la zone aéroportuaire de Bamako-Sénou) par le président de la Transition. S’étendant sur plus de 2 hectares, la Maison des Pupilles incarne l’engagement résolu du Président Assimi Goïta envers les générations futures. Son objectif est de fournir un environnement propice à l’épanouissement et au développement des pupilles, tout en poursuivant la réduction du nombre de ces enfants vulnérables dans la République du Mali à travers la montée en puissance des Forces de défense et de sécurité (FDS) maliennes. Cette initiative démontre la volonté inébranlable de la nation de protéger et d’accompagner ses enfants les plus fragiles. La Maison des Pupilles représente ainsi un pas significatif vers un avenir plus juste et solidaire pour les générations à venir.

Le ministre de la Santé et du Développement social, Colonel Assa Badiallo Touré, a profité de l’occasion pour rappeler le récent don d’ambulances aux pupilles, tout en soulignant la reconnaissance de ces enfants envers le Chef de l’État pour ses actions en leur faveur. «La construction de cette Maison des Pupilles va bien au-delà de la simple protection de l’enfant. Elle aspire à fournir un cadre idéal pour l’épanouissement de ces jeunes, leur offrant non seulement une éducation complète, mais aussi un soutien moral crucial pour ceux qui ont été touchés par le sacrifice ultime de leurs proches au service de la patrie», a indiqué le président de la Transition dans une interview accordée à la presse. Et d’ajouter, «alors que nous rendons hommage à tous les martyrs qui ont donné leur vie pour notre patrie, nous nous engageons à faire de notre mieux pour soutenir et accompagner ces enfants, nos enfants, vers un avenir meilleur, en leur offrant une éducation complète et toutes les opportunités possibles pour qu’ils puissent réaliser leur plein potentiel». Un signe encourageant pour nos FDS qui auront ainsi à l’esprit qu’aucun sacrifice ne sera désormais vain dans le Mali Kura.

