Mali : Le nouveau gouvernement attendu au plus tard le dimanche, selon Dr Choguel Maiga

En recevant hier mercredi 9 juin 2021, une délégation de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de l’Union Africaine et de l’Organisation des Nations-Unies conduite par l’ancien Président du Nigeria SEM Goodluck Jonathan, le Premier ministre, Choguel Kokala Maïga, a rassuré que la liste du nouveau gouvernement sera connue à la fin de la semaine.

Soixante douze heures après la signature du décret de sa nomination à la primature, le premier ministre, Dr Choguel Maïga, s’attelle pour former une nouvelle équipe gouvernementale. C’est en substance, cette assurance qu’il a donné en recevant la délégation de la CEDEAO, l’UA, les nations Unies. « Le nouveau gouvernement sera connu plus tard le dimanche », a lâché Choguel Kokal Maïga à la presse au terme de cette rencontre.

Selon un post de la cellule de communication de la primature, Le Chef du Gouvernement aurait exposé à la délégation sa vision du processus de la Transition dans lequel il dit « le plus difficile commence maintenant mais reste convaincu qu’avec l’inclusivité et une parfaite entente entre les différents acteurs, la Transition peut bien réussir ». Le nouveau premier entouré de certains camarades membres du comité stratégique du M5-RFP a rassuré que son équipe travaillera essentiellement de hiérarchiser les priorités afin de réaliser ce qui semble possible et de rendre possible ce qui est nécessaire. Toujours en présence de la délégation, il a annoncé qu’il va faire valider par le Conseil National de Transition sa feuille de route articulée sur les préoccupations du Peuple malien dans six semaines.

Dans ce poste toujours, le cellule de la communication de la primature soutient que le Médiateur de la CEDEAO a félicité le nouveau PM pour sa nomination à la tête du Gouvernement avant de lui réitérer l’engagement de l’organisation ouest africaine à accompagner le Mali pour la réussite de la Transition. La publication par la primature de conclure en évoquant que la CEDEAO s’est félicitée de la parfaite convergence de vues entre elle et les nouvelles Autorités de la Transition même si le Mali est suspendu dans toutes les instances de cette organisation.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

