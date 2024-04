Les phases régionales du Dialogue inter-Maliens pour la paix et la réconciliation nationale, dans les capitales régionales et dans les Ambassades ont débuté ce samedi 20 avril 2024 et s’achèvent ce lundi. Partout dans les 19 régions administratives et à l’étranger, l’heure est à la mobilisation et à l’engagement patriotique chez nos compatriotes d’ici et d’ailleurs. Ils étaient nombreux à répondre à l’appel du président Assimi Goïta, initiateur de ce rendez-vous qui fera date dans l’histoire du Mali.

La phase régionale du dialogue inter-malien pour la paix et la réconciliation est activée depuis ce samedi 20 et s’étend jusqu’au 22 avril 2024. Un tournant qui marque un jalon bien posé dans le sens souhaité par les autorités de la transition.

Dans sa phase active du moment, le Dialogue Inter-Maliens pour la paix et la réconciliation nationale a posé ses jalons dans les dix-neuf région du Mali. Dans les Chancelleries des pays d’accueil accréditant le corps diplomatique malien, les membres du Comité de pilotage ont aussi à cœur de s’ouvrir à tous les Maliennes et Maliens qui ne manqueront pas de s’exprimer ouvertement durant les 72 heures que va durer la phase régionale

Ce sera l’occasion pour nos compatriotes de l’intérieur du pays et de l’extérieur (Diaspora malienne) de se pencher sur les maux qui prennent le pays à la gorge et de préconiser un panel de solutions à travers de fortes recommandations pour des consensus forts à trouver autour de la sécurité et de la citoyenneté malienne (passeport, carte d’identité biométrique et d’électeur).

Les Maliennes et Maliens, où qu’ils se trouvent et quel que soit leur statut ou leur profession, ne voudront surtout pas rester en marge de ce dialogue inter-Maliens pour la paix et la réconciliation, et entendent activement participer à la phase régionale actuelle devant prendre fin ce lundi 22 avril.

À quelques encablures de la phase nationale du 2 au 6 mai, ces différentes rencontres devront permettre de déboucher sur des recommandations générales provenant de toutes les sphères de décisions et qui constitueront la base des travaux lors de la phase nationale de conclusion du Dialogue.

Par la suite, seule une application stricte des résultats du dialogue inter Malien pourra dire si, de Kayes à Kidal, de Tombouctou à Youwarou, de Koulikoro à Mopti, les Maliens se sont entendus sur le concept de Mali Kura en vue du retour des populations déplacées et la pacification des localités avec le retour de la paix et l’intégration de tous dans les fonctions administratives, militaires, économiques etc.

Cette phase régionale qui a démarré samedi, va s’appesantir sur les voies et moyens du retour définitif de la paix et de la stabilité, ainsi que le retour à l’ordre constitutionnel.

M Sylla

Commentaires via Facebook :