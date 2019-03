Le Président de la République, Chef de l’Etat , Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, Chef Suprême des Armées , a présidé dans la mi-matinée du dimanche 24 mars 2019 le conseil des Ministres Extraordinaire . Le Conseil des Ministres extraordinaire de 30 minutes , tenu dans sa salle de délibération du Palais présidentiel de Koulouba avait à son ordre un seul projet .

A l’issue du conseil , le Premier Ministre, Chef du gouvernement , a déclaré à la presse le pourquoi de la rencontre et les grandes décisions prises lors de ce conseil des ministres extraordinaires « Le Président de la République, a réunit le conseil des ministres aujourd’hui en session extraordinaire pour prendre un certain nombre de décisions relatives au dernier développement que la situation sécuritaire a notamment enregistré . C’est ainsi que nous avons procédé la dissolution de l’Association Dana Amassangou, et pour indiquer clairement aux uns et autres que la protection de populations , reste et restera le monopole de l’Etat, et pour inviter d’une manière encore plus ferme nos services, nos forces à faire respecter de manière vigoureuse les différentes directives qui ont été données à savoir l’interdiction de circulation des engins à deux roues et des véhicules sur un certains nombre d’axes qui avaient été déterminés ; et de désarmer de manière active toute personne qui ne devrait pas être armée . Donc ça c’est extrêmement important et ça c’est un message de de fermeté , de clarification que le conseil a cru devoir vous apporter . Et puis , il sera procédé à la nomination de nouveaux chefs militaires . Le Président de la République comme vous le savez de manière volontariste a fait consacrer des ressources substantielles et importantes au réarmement moral et à l’équipement de nos forces . Le Président de la République a rendu hommage bien sûr à tout ce qui a été fait jusque là , jusqu’à présent , mais les derniers développement est aussi nous ont conduits à opérer les ajustements qui s’imposent afin de consolider les acquis qui ont été déjà enregistrés et de donner un second souffle à nos forces et afin qu’elles soient davantage à la hauteur des attentes des populations, mais des autorités , à commencer par le Chef suprême des armes et qu’elles puissent faire face de manière plus adéquate aux défis nombreux et complexes qu’elles affrontent sur le terrain en consolidant un certain nombre de principe de fonctionnement et en essayant de remobiliser encore plus nos forces ; et donc comme je l’ai indiqué le Président de la République et le gouvernement ont salué le travail qui a été fait mais on estimé qu’il était à ce stade-ci important d’imprimer un second souffle et espérant que là également le message est clair , c’est en fonction des objectifs qui vont être nouvellement fixés aux uns et aux autres et chacun sera mieux jaugé ».

Il faut également noter un fait remarquable symbolique à l’entame du conseil des ministres du jour ; le Président de la République, très attristé par les événements survenus hier 23 mars dans le centre du Mali , précisément le village de Ogossagou ( Cercle de Bankass , Mopti 5 ième Région administrative du Mali ) ; a fait observer la minute de silence en hommage aux personnes disparues suite à cet acte barbare et lâche.

La Cellule de Communication et des Relations Publiques de la Présidence de la République

