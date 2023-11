En tant que personne ayant enquêté sur les droits de l’homme en Palestine depuis les années 1980, vécu à Gaza en tant que conseiller des droits de l’homme de l’ONU dans les années 1990 et mené plusieurs missions de défense des droits de l’homme dans le pays avant et depuis, cela me touche profondément. J’ai également travaillé dans ces salles lors des génocides contre les Tutsis, les Musulmans de Bosnie, les Yézidis et les Rohingyas.

Dans chaque cas, lorsque la poussière est retombée sur les horreurs perpétrées contre des populations civiles sans défense, il est devenu douloureusement évident que nous avions manqué à notre devoir de répondre aux impératifs de prévention des atrocites massives, de protection des personnes vulnérables et de responsabilisation. . pour les auteurs. Et il en a été ainsi avec les vagues successives de meurtres et de persécutions contre les Palestiniens tout au long de la vie de l’ONU.

Haut Commissaire, nous échouons encore une fois. En tant qu’avocat spécialisé dans les droits de l’homme avec plus de trois décennies d’expérience dans le domaine, je sais bien que le concept de génocide fait souvent l’objet d’abus politiques. Mais le massacre général actuel du peuple palestinien, enraciné dans une idéologie coloniale ethno-nationaliste, dans la continuité de décennies de persécution et d’épuration systématiques, entièrement fondée sur leur statut d’Arabes, et couplée à des déclarations d’intention explicites de la part des dirigeants du monde.

Le gouvernement et l’armée israélienne ne laissent aucune place au doute ou au débat. À Gaza, des habitations civiles, des écoles, des églises, des mosquées et des établissements médicaux sont attaqués sans motif tandis que des milliers de civils sont massacrés. En Cisjordanie, y compris à Jérusalem occupée, les maisons sont saisies et réaffectées uniquement sur la base de la race, et de violents pogroms de colons sont accompagnés par des unités militaires israéliennes.

Partout dans le pays, l’apartheid règne. Il s’agit d’un cas d’école de génocide. Le projet colonial européen, ethno-nationaliste, en Palestine est entré dans sa phase finale, vers la destruction accélérée des derniers vestiges de la vie palestinienne indigène en Palestine. Qui plus est, les gouvernements des États-Unis, du Royaume-Uni et d’une grande partie de l’Europe sont entièrement complices de cet horrible assaut.

Non seulement ces gouvernements refusent de remplir leurs obligations conventionnelles « d’assurer le respect » des Conventions de Genève, mais ils arment en fait activement l’assaut, fournissent un soutien économique et en matière de renseignement, et assurent une couverture politique et diplomatique aux atrocités d’Israël.

Parallèlement, les grands médias occidentaux, de plus en plus capturés et proches de l’État, violent ouvertement l’article 20 du PIDCP, déshumanisant continuellement les Palestiniens pour faciliter le génocide et diffusant de la propagande en faveur de la guerre et un appel à la haine nationale, raciale ou religieuse. cela constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité et à la violence.

Les sociétés de médias sociaux basées aux États-Unis étoufferont la voix des défenseurs des droits humains tout en amplifiant la propagande pro-israélienne. Les trolls en ligne du lobby israélien et les GONGOS harcèlent et diffament les défenseurs des droits humains, et les universités et les employeurs occidentaux collaborent avec eux pour punir ceux qui osent dénoncer ces atrocités. Au lendemain de ce génocide, il faut aussi rendre des comptes à ces acteurs, tout comme ce fut le cas pour la radio Milles Collines au Rwanda.

Dans de telles circonstances, les exigences imposées à notre organisation pour une action fondée sur des principes et efficaces sont plus grandes que jamais. Mais nous n’avons pas relevé le défi. Le pouvoir de protection et d’application du Conseil de sécurité a de nouveau été bloqué par l’intransigeance américaine, le SG est attaqué pour la moindre des protestations, et nos mécanismes de défense des droits de l’homme sont la cible d’attaques. diffamatoires soutenues par un réseau d’impunité en ligne organisé.

Des décennies de distraction par les promesses illusoires et largement fallacieuses d’Oslo ont détourné l’Organisation de son devoir fondamental de défendre le droit international, les droits de l’homme international et la Charte elle-même. Le mantra de la « solution à deux États » est devenu une plaisanterie ouverte dans les couloirs de l’ONU, à la fois en raison de son impossibilité totale et de son échec total à prendre en compte les droits humains inaliénables du peuple palestinien.

Le soi-disant « Quatuor » n’est plus qu’une feuille de vigne pour l’inaction et l’asservissement à un statu quo brutal. La déférence (scénarisée par les États-Unis) envers les « accords entre les parties elles-mêmes » (au lieu du droit international) a toujours été un affront évident, destiné à renforcer le pouvoir d’Israël sur les droits des Palestiniens occupés et dépossédés.

Haut-Commissaire, je suis arrivé à cette Organisation pour la première fois dans les années 1980, parce que j’y ai trouvé une institution fondée sur des principes et des normes qui était carrément du côté des droits de l’homme, y compris dans les cas où les puissants États-Unis, le Royaume-Uni et l’Europe n’étaient pas d’accord. notre côté.

Alors que mon propre gouvernement, ses institutions de subsidiarité et une grande partie des médias américains soutenaient ou justifiaient encore l’apartheid sud-africain, l’oppression israélienne et les escadrons de la mort centraméricaine, l’ONU défendait les peuples opprimés de ces pays. . Nous avions le droit international de notre côté. Nous avions les droits de l’homme de notre côté. Nous avions les principes de notre côté. Notre autorité était enracinée dans notre intégrité. Mais pas plus.

Au cours des dernières décennies, des éléments clés de l’ONU ont cédé face au pouvoir des États-Unis et à la peur du lobby israélien, pour abandonner ces principes et se retirer du droit international lui-même. Nous avons beaucoup perdu dans cet abandon, notamment notre propre crédibilité mondiale. Mais le peuple palestinien a subi les plus grandes pertes à cause de nos échecs.

C’est une ironie historique stupéfiante que la Déclaration universelle des droits de l’homme ait été adoptée l’année même où la Nakba a été perpétrée contre le peuple palestinien. Alors que nous commémorons le 75 anniversaire de la DUDH, nous ferions bien d’abandonner le vieux cliché selon lequel la DUDH est née des atrocités qui l’ont précédée, et d’admettre qu’elle est née parallèlement à l’un des génocides les plus atroces du 20e siècle. , celui de la destruction de la Palestine.

D’une certaine manière, les auteurs promettaient les droits de l’homme à tout le monde, à l’exception du peuple palestinien. Et rappelons-nous également que l’ONU elle-même porte le péché originel de contribuer à faciliter la dépossession du peuple palestinien en ratifiant le projet colonial européen qui s’est emparé des terres palestiniennes et les a cédées aux colons.

Nous avons beaucoup à expier.

Mais le chemin vers l’expiation est clair. Nous avons beaucoup à apprendre de la position de principe adoptée dans les villes du monde entier ces derniers jours, alors que des masses de personnes se lèvent contre le génocide, au risque même d’être battues et arrêtées. Les Palestiniens et leurs alliés, les défenseurs des droits humains de tous bords, les organisations chrétiennes et musulmanes et les voix juives progressistes qui disent « pas en notre nom » ouvrent tous la voie. Il ne nous reste plus qu’à les suivre.

Hier, à quelques pâtés de maisons d’ici, la gare Grand Central de New York a été complètement investie par des milliers de défenseurs juifs des droits humains solidaires du peuple palestinien et exigeant la fin de la tyrannie israélienne (beaucoup risquant d’être arrêtés , ce faisant). Ce faisant, ils ont supprimé en un instant l’argument de la propagande hashara israélienne (et le vieux trope antisémite) selon lequel Israël représente d’une manière ou d’une autre le peuple juif. Ce n’est pas.

Et, en tant que tel, Israël est seul responsable de ses crimes. Sur ce point, il convient de répéter, malgré les calomnies du lobby israélien, que la critique des violations des droits de l’homme par Israël n’est pas antisémite, pas plus que la critique des violations saoudiennes n’est islamophobe, que la critique des violations au Myanmar n’est anti-bouddhiste ou que la critique des violations indiennes est anti-hindoue. Lorsqu’ils cherchent à nous faire taire avec des calomnies, nous devons élever la voix, pas la baisser. J’espère que vous conviendrez, Haut-Commissaire, que c’est cela, dire la vérité au pouvoir.

Mais je trouve également de l’espoir dans les parties de l’ONU qui ont refusé de prêter attention aux principes des droits de l’homme de l’Organisation malgré d’énormes pressions en ce sens. Nos rapporteurs spéciaux indépendants, commissions d’enquête et experts des organes conventionnels, aux côtés de la plupart de notre personnel, ont continué à défendre les droits humains du peuple palestinien, alors même que d’autres parties de l’ONU (même aux plus hauts niveaux) ont honteusement ont baissé la tête devant le pouvoir.

En tant que gardien des normes et standards en matière de droits de l’homme, le HCDH a le devoir particulier de défendre ces normes. Notre travail, je crois, est de faire entendre notre voix, du Secrétaire général à la nouvelle recrue de l’ONU, et horizontalement dans l’ensemble du système des Nations Unies, en insistant sur le fait que les droits humains du peuple palestinien ne font pas l’objet d’un débat, d’une négociation ou d’un débat. faire des compromis n’importe où sous le drapeau bleu.

À quoi ressemblerait alors une position fondée sur les normes de l’ONU ? Car que ferions-nous si nous étions fidèles à nos remontrances rhétoriques sur les droits de l’homme et l’égalité pour tous, la responsabilité des auteurs de crimes, la réparation pour les victimes, la protection des personnes vulnérables et l’autonomisation des titulaires de droits, le tout dans le cadre de l’État de droit ?

La réponse, je crois, est simple : si nous avons la clarté nécessaire pour voir au-delà des écrans de fumée propagandistes qui déforment la vision de la justice à laquelle nous avons prêté serment, si nous avons le courage d’abandonner la peur et la déférence envers les États puissants, et la volonté d’adopter le drapeau des droits de l’homme véritable et de la paix. Certes, il s’agit d’un projet à long terme et d’une montée raide. Mais nous devons commencer maintenant ou céder à une horreur indescriptible. Je vois dix points essentiels :

1. Action légitime : d’abord, nous, à l’ONU, devons abandonner le paradigme raté (et largement fallacieux) d’Oslo, sa solution illusoire à deux États, son Quatuor impuissant et complice, et sa soumission du droit international aux diktats d ‘un prétendu opportunisme politique. Nos positions doivent être sans vergogne fondées sur les droits de l’homme et le droit international.

2. Clarté de la vision : Nous devons arrêter de prétendre qu’il s’agit simplement d’un conflit foncier ou religieux entre deux parties belligérantes et admettre la réalité de la situation dans laquelle un État disproportionné puissant colonise, persécute et dépossède une population autochtone sur le territoire. base de leur appartenance ethnique.

3. Un État fondé sur les droits de l’homme : Nous devons soutenir l’établissement d’un État unique, démocratique et laïc dans toute la Palestine historique, avec des droits égaux pour les chrétiens, les musulmans et les juifs, et, par conséquent, le démantèlement des systèmes profondément racistes, le projet colonial et la fin de l’apartheid à travers le pays.

4. Combattre l’apartheid : Nous devons réorienter tous les efforts et ressources de l’ONU vers la lutte contre l’apartheid, tout comme nous l’avons fait pour l’Afrique du Sud dans les années 1970, 1980 et au début des années 1990.

5. Retour et indemnisation : Nous devons réaffirmer et insister sur le droit au retour et à une indemnisation complète pour tous les Palestiniens et leurs familles vivant actuellement dans les territoires occupés, au Liban, en Jordanie, en Syrie et dans la diaspora à travers le monde.

6. Vérité et justice : nous devons appeler à un processus de justice transitionnelle, tirant pleinement parti des décennies d’enquêtes, d’enquêtes et de rapports accumulés par l’ONU, pour documenter la vérité et garantir que tous les auteurs répondent de leurs actes, que toutes les victimes doivent réparer et que des recours soient mis en place. pour des injustices documentées.

7. Protection : Nous devons faire pression pour le déploiement d’une force de protection des Nations Unies dotée de ressources suffisantes et d’un mandat solide, avec un mandat durable pour protéger les civils du fleuve à la mer.

8. Désarmement : Nous devons plaider en faveur du retrait et de la destruction des stocks massifs d’armes nucléaires, chimiques et biologiques d’Israël, de peur que le conflit ne conduise à la destruction totale de la région et, éventuellement, au- au-delà.

9. Médiation : Nous devons reconnaître que les États-Unis et les autres puissances occidentales ne sont en fait pas des médiateurs crédibles, mais plutôt de véritables parties au conflit qui sont complices avec Israël de la violation des droits des Palestiniens, et nous devons les engager en tant que tels.

10. Solidarité : Nous devons ouvrir grand nos portes (et celles du SG) aux légions de défenseurs des droits humains palestiniens, israéliens, juifs, musulmans et chrétiens qui sont solidaires du peuple palestinien et de ses droits humains et arrêter le flux effréné des lobbyistes israéliens vers les bureaux des dirigeants de l’ONU, où ils prônent la poursuite de la guerre, de la persécution, de l’apartheid et de l’impunité, et diffament nos défenseurs des droits humains pour leur défense de principe des droits des Palestiniens .

Il faudra des années pour y parvenir, et les puissances occidentales nous combattront à chaque étape du processus. Nous devons donc être fermes. Dans l’immédiat, nous devons œuvrer pour un cessez-le-feu immédiat et la fin du siège de longue date de Gaza, nous opposer au nettoyage ethnique de Gaza, de Jérusalem et de la Cisjordanie (et ailleurs), documenter l’assaut. génocidaire à Gaza, aider apporter une aide humanitaire massive et la reconstruction aux Palestiniens, prendre soin de nos collègues traumatisés et de leurs familles, et lutter comme un diable pour une approche fondée sur des principes dans les bureaux politiques de l’ONU.

L’échec de l’ONU en Palestine jusqu’à présent n’est pas une raison pour nous de nous retirer. Cela devrait plutôt nous donner le courage d’abandonner le paradigme défaillant du passé et d’adopter pleinement une voie plus fondée sur des principes. En tant qu’HCDH, rejoignons avec audace et fierté le mouvement anti-apartheid qui se développe partout dans le monde, en ajoutant notre logo à la bannière de l’égalité et des droits de l’homme pour le peuple palestinien. Le monde regarde. Nous serons tous responsables de notre position à ce moment crucial de l’histoire. Soyons du côté de la justice.

Je vous remercie, Haut-Commissaire, Volker, d’avoir entendu ce dernier appel depuis mon bureau. Je quitterai le Bureau dans quelques jours pour la dernière fois, après plus de trois décennies de service. Mais n’hésitez pas à me contacter si je peux vous être utile à l’avenir.

Cordialement,

Craig Mokhiber

