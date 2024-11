Page de la Minusma définitivement tournée: la mission onusienne termine sa liquidation au Mali

La mission onusienne rétrocède aujourd’hui aux autorités maliennes de transition son camp à Bamako, dernière infrastructure restante.

La veille, le ministre malien des Affaires étrangères a eu une séance de travail avec l’équipe de liquidation de la Minusma. “Les parties malienne et onusienne ont souligné avec satisfaction les importants efforts conjoints ayant abouti à un succès partagé de ce processus de retrait et de liquidation, malgré les défis et les enjeux y afférents”, selon un communiqué de la diplomatie malienne du 14 novembre.

La liquidation a été achevée en avance, la date ultime étant fixée pour le 31 décembre 2024.

Créée en 2013, la Minusma a cessé d’opérer le 31 décembre 2023, suite à la demande des autorités maliennes, faite en juin. Depuis cette date, la mission ne disposait plus de mandat et ne menait plus d’activité.

Source: https://fr.sputniknews.africa/

Commentaires via Facebook :