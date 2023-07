CONDOLÉANCES DE L’ADÉMA-PASJ SUITE AU DECES DE SON PRÉSIDENT, PROFESSEUR MARIMANTIA DIARRA

Le Comité Exécutif de l’Adéma-Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (Adéma-PASJ) a l’immense tristesse d’annoncer le décès du camarade Professeur Marimantia DIARRA, Président de l’Adéma-Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (Adéma-PASJ), tôt ce dimanche 23 juillet 2023, à Bamako. Le Comité Exécutif salue le parcours militant de l’homme politique, son engagement pour les valeurs de Démocratie et de Liberté pour son pays et pour l’Afrique toute entière. Le noble combat politique du Camarade Professeur Marimantia DIARRA pour plus de justice et de solidarité sera poursuivi par les responsables et les militants du parti. En ces moments douloureux, partageant la peine et le chagrin de sa famille, le Comité Exécutif de l’Adéma-PASJ, au nom de l’ensemble des militants et sympathisants présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée de l’illustre défunt, aux camarades militants et sympathisants du Parti. Les funérailles auront lieu demain lundi 24 juillet 2023, à son domicile, à Kalaban-Coro, à partir de 16h. Avec son décès, le Mali perd l’un de ses principaux acteurs politiques des trois dernières décennies. Ancien ministre, ancien député maire, ancien député à l’Assemblée Nationale, membre du Conseil Nationale de Transition, Professeur Marimantia DIARRA a été de tous les combats pour la démocratie, le développement à la base et pour le mieux-être des populations maliennes et au-delà de nos frontières. Homme de dialogue, républicain, démocrate convaincu, infatigable artisan de la construction du Mali et de la cohésion nationale, le camarade Président Professeur Marimantia DIARRA a eu un parcours politique remarquable qui lui a valu l’estime et le respect du monde politique national. L’Adéma-PASJ salue la mémoire de l’illustre défunt et exhorte les militants à la patience, à l’endurance et à beaucoup de courage devant cette perte irréparable. Puisse l’âme du grand combattant reposer en paix et que la terre africaine du Mali lui soit légère !

Bamako, le 24 juillet 2023

Le Comité Exécutif

Le 4ème vice-président

Moustapha Dicko

——————————————

COMMUNIQUE DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION (CNT)

Le Président du Conseil National de Transition, les membres du Bureau et de la Conférence des Présidents ainsi que l’ensemble des membres et du personnel du CNT ont appris avec une grande tristesse le décès de l’Honorable Marimantia DIARRA, survenu ce dimanche 23 Juillet 2023, à Bamako, à l’âge de 75 ans. Professeur Marimantia DIARRA était membre de la Commission des Finances, de l’Economie, du Plan, de la Promotion du secteur Privé et des Industries du CNT et membre du Comité Interparlementaire de l’UEMOA (CIP- UEMOA). En cette douloureuse circonstance, le Président du Conseil National de Transition, au nom de l’institution parlementaire, présente ses condoléances les plus émues à sa famille biologique ainsi qu’à sa famille politique, l’ADEMA PASJ dont il était le Président.

Que son âme repose en paix !

Bamako, le 23 Juillet 2023

——————————-

COMMUNIQUÉ DU PARENA RELATIF AU DÉCÈS DU PRÉSIDENT DE L’ADEMA

La nouvelle du décès du président de l’ADEMA-PASJ attriste la direction, les militants et sympathisants de notre Parti. Le départ de Marimantia Diarra est une grande perte pour le camp démocratique et pour le pays tout entier. Le PARENA présente ses sincères condoléances à la famille biologique et politique de l’illustre disparu. Il assure nos frères et sœurs, nos compagnons du Parti africain pour la solidarité et la justice de sa sympathie en ces circonstances difficiles. Que le camarade Martin repose éternellement en paix,

Le Président du Parena

Tiébilé Dramé

———————————-

COMMUNIQUÉ DE L’UDD SUITE AU DÉCÈS DU PROFESSEUR MARIMANTIA DIARRA

L’Union pour la Démocratie et le Développement-UDD est profondément attristée par la nouvelle du décès du Professeur Marimantia DIARRA, Président du parti africain pour la justice et la solidarité – ADEMA PASJ, survenu le dimanche 23 juillet 2023. Par cette disparition, le Mali perd un des pionniers de la lutte pour la démocratie et la liberté. En cette triste circonstance, l’UDD adresse ses condoléances à la famille biologique, de même qu’à l’ensemble des camarades politiques de l’illustre disparu, et leur exprime toute sa compassion. Ensemble, prions pour le repos éternel de l’âme du défunt. Qu’il repose en paix dans la Grâce du Tout Puissant.

Bamako, le 23 juillet 2023

Le premier vice-président

Bréhima SILIMANA

Chevalier de l’ordre national

————————–

Condoléance du Mouvement Patriotique pour le Renouveau

Le Bureau Exécutif Central du Mouvement Patriotique pour le Renouveau (MPR) a appris avec émotion, le rappel à dieu du Pr Marimantia DIARRA, Président du Comité Exécutif (CE) du Parti Africain pour la Solidarité et la justice (ADEMA PASJ), ce jour 23 juillet 2023. En cette douloureuse circonstance, le BEC/MPR présente ses sincères condoléances à sa famille si durement éprouvée, au CE ainsi qu’aux militants et militantes de l’ADEMA-PASJ. Le BEC/MPR prie pour le repos éternel de l’âme de l’illustre disparu. Drissa Traoré

Vice –Président

———————————-

COMMUNIQUÉ DE CONDOLÉANCES DU CDM SUITE AU DÉCÈS DU Pr MARIMANTIA DIARRA, PRÉSIDENT DE L’ADEMA ET MEMBRE DU CNT

Le Collectif pour la défense des militaires (CDM) a appris avec une très grande tristesse le décès du Pr Marimantia Diarra, Président et Leader Charismatique du Parti Politique ADEMA-PASJ. En ces moments difficiles, nous tenons à présenter nos plus sincères Condoléances, à sa Famille éplorée, au Gouvernement ainsi qu’à tous les Membres de son Parti et du CNT. La perte d’un Leader aussi dynamique, engagé et respecté représente un vide immense pour son Parti Politique et pour le Pays tout entier. En effet, le Pr Marimantia a consacré sa vie et son énergie au service de son Parti Politique, ses réalisations et contributions pour la réussite de la Transition ne seront jamais oubliées. Sa vision, son courage et son dévouement ont profondément influencé la Politique de notre Pays, et il restera à jamais dans les mémoires comme un Homme d’État exemplaire, prônant la Justice, la Tolérance le Progrès et la paix. Le CDM en présentant, une fois de plus, ses Condoléances les plus sincères, adresse tout son soutien et toute sa sympathie à l’égard de la Famille du défunt.

Bamako le 23 /07/2023

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

YOUNOUSS SOUMARE

——————-

CONDOLÉANCES de la Plateforme de lutte contre la corruption et le chômage (Plateforme PCC-MALI)

J’ai appris avec tristesse le décès du Pr. Marimantia DIARRA, Président du parti politique ADEMA PASJ. Au nom de tous les membres et sympathisants de la Plateforme de lutte contre la corruption et le chômage (Plateforme PCC) et à mon nom propre, je présente les condoléances les plus attristées à sa famille biologique et politique ainsi qu’à tous ses amis. Nous prions que la terre lui légère.

Pr. Clément DEMBELE

Président de la Plateforme PCC-MALI

———————————–

COMMUNIQUE DE CONDOLEANCES du RPM Suite au décès du camarade Pr Marimantia Diarra, Président de l’Adema/P.A.S.J.

Le Président du Rassemblement Pour le Mali (RPM), Dr Bokary TRETA et l’ensemble des militants et sympathisants du RPM, ont appris avec une profonde tristesse le rappel à Dieu du Pr Marimantia Diarra, Président du parti frère, Adema/P.A.S.J., ancien ministre et membre du Conseil National de la Transition (CNT), ce jour 23 juillet 2023. Le RPM adresse ses sincères condoléances et exprime toute sa solidarité et sa compassion au Comité Exécutif de l’Adema/ PA.S.J., à la section Adema de Diéma et à la famille, parents, amis et connaissances de l’illustre disparu. Le Président et l’ensemble des militants et sympathisants du RPM prient DIEU LE TOUT PUISSANT pour le repos de l’âme du défunt au Paradis.

Bamako, le 23 juillet 2023

————————————–

COMMUNIQUE N° 007/BEN-AFD SUITE AU DECES DE MARIMANTIA DIARRA, PRESIDENT DU PARTI ADEMA/PASJ, CONSEILLER AU CNT

Le Bureau exécutif national du Part Alliance des Forces Démocratiques -AFD- le Parti des Patriotes, les militants et sympathisants ont appris avec tristesse le rappel à Dieu aujourd’hui 23 juillet 2023 du camarade Marimantia Diarra, président du parti ADEMA/PASJ et conseiller au CNT. Le Président du Parti et l’ensemble des militants et sympathisants : Saluent la lutte remarquable de cet illustre combattant pour l’avènement de la démocratie au Mali ; Regrettent la perte du camarade Marimantia DIARRA, ce démocrate convaincu, ce républicain dévoué, ce combattant des libertés, de l’émancipation et du développement de la patrie, pour le Mali, son parti ADEMA/PASJ et tout le peuple malien ; Réitèrent leur solidarité et leur compassion en cette douloureuse circonstance au Parti ADEMA/PASJ et à sa famille biologique ; Présentent ses condoléances les plus attristées à l’ensemble des militants et sympathisants du parti ADEMA/PASJ et à toute sa famille biologique. Que Allah le Tout puissant, le Miséricordieux, le clément lui accorde le repos éternel. Amen

Bamako, le 23 Juillet 2023

Le Président

Dr Modibo Soumaré

