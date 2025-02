L’annonce de sa disparition a suscité une onde de choc dans le monde de la culture et du cinéma en particulier, surtout à quelques encablures du FESPACO. Le cinéaste Souleymane Cissé est décédé le mercredi 19 février dernier des suites d’un malaise à l’âge de 84 ans. Ses obsèques ont eu lieu le vendredi dernier à son domicile à Niaréla Sud.

Il a porté très haut le flambeau du Cinéma malien et africain à l’échelle internationale. Le mercredi 19 février, Souleymane Cissé avant de rendre l’âme, a tenu une conférence de presse sur la 29ème édition du Festival panafricain du Cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) au Burkina Faso qui a débuté le samedi 22 février jusqu’au 2 mars prochain. Il annonçait présider le jury de la catégorie des longs métrages de fiction du Fespaco 2025, présenter ses récentes distinctions à la presse avant de faire une fois de plus un cri de cœur pour le cinéma malien.

Le réalisateur Cissé, en 50 ans de carrière a déposé le clap de tournage pour de bon et au moment où on avait encore besoin de lui. Il est auteur de plusieurs films et détenteur de nombreux trophées en Afrique et à l’international dont 2 étalons d’or de Yenenga au Fespaco de 1978 et 1980 et Carosse d’or au Festival de Cannes en 2023.

Les hommages à l’homme de culture n’ont cessé de pleuvoir à l’annonce de son décès par le monde du 7ème art.

C’est le vendredi 21 février qu’ont eu lieu ses obsèques en présence du Premier Ministre, Général de Division Abdoulaye Maïga et du Ministre de la Culture, Mamou Daffé. De même que sa famille professionnelle et biologique.

Dormez en paix grand réalisateur !

Mariam Sissoko

